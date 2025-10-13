Терориста Путіна потрібно примусити до миру: озвучено ультимативну вимогу Заходу

Російський правитель Володимир Путін прагне застосувати терор, щоби зламати опір України. Це неприпустимо — потрібне невідкладне рішення щодо постачання систем ППО та ракет. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на 71-й сесії Парламентської асамблеї НАТО.

Фото: з відкритих джерел

Він підкреслив, що конфлікт на Близькому Сході нарешті має шанс на завершення після численних жертв, та водночас наголосив, що російська війна в Європі залишається головним джерелом нестабільності у світі.

"Путіна можна змусити до миру, як і будь-якого іншого терориста. Якщо навіть ХАМАС погоджується звільняти заручників, то й Путіна можна змусити повернутися до миру", — сказав Зеленський.

На його думку, якби НАТО зупинило Росію негайно, це не лише захистило б країни Альянсу, але й зняло б із їхніх лідерів потребу вдаватися до таких дій, які робить зараз Україна.

"До настання зими Путін розраховує посилити терор, щоб підірвати нашу стійкість. Ми не можемо цього дозволити. Тому звертаюся до вас — у своїх парламентах і урядах підтримайте посилення протиповітряної оборони й постачання ракет, і рішення щодо цього мають бути прийняті в найближчі тижні", — додав президент.

Також Зеленський зазначив, що обговорював із президентом США Дональдом Трампом можливі поставки Patriot і Tomahawk, постачання енергетичного обладнання Україні та необхідність зупинити країни-партнерів, які купують російську нафту.

"Навіть якщо деякі політики вважають, що це підсилить їхні шанси на виборах, у довгостроковій перспективі такі рішення послаблюють безпеку їхніх країн і Європи загалом. Для Путіна кожен мільярд важливий. Не можна бути частиною вільного світу й одночасно підтримувати тих, хто прагне його зруйнувати", — наголосив Зеленський.

Як вже писали "Коментарі", рух на передовій ускладнився й фактично зайшов у тривалий кривавий глухий кут, а мирні переговори за посередництва адміністрації Дональда Трампа зупинилися після відмови Росії від перемир’я в серпні. і залізничній інфраструктурі — щоб нанести Кремлю відчутну економічну й психологічну шкоду.