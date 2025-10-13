Україна перейшла на несподівану тактику у війні з РФ: на Заході викрили деталі

Рух на передовій ускладнився й фактично зайшов у тривалий кривавий глухий кут, а мирні переговори за посередництва адміністрації Дональда Трампа зупинилися після відмови Росії від перемир’я в серпні. У відповідь українське керівництво оголосило нову стратегію для завершення конфлікту: посилити удари глибоко вглиб російської території — по нафтопереробних заводах, промисловим підприємствам, портовим об’єктам і залізничній інфраструктурі — щоб нанести Кремлю відчутну економічну й психологічну шкоду, повідомляє The New York Times.

Фото: з відкритих джерел

Київ уже зруйнував низку НПЗ, фабрик, портів і залізничних вузлів. За твердженнями української сторони, наявні в арсеналі засоби дозволяють уражати велику частину західної Росії — регіону, де зосереджена значна частина нафтопереробної промисловості.

Окрім наявних засобів, українська армія анонсувала нову систему під назвою "Фламінго", яку описують як здатну досягати промислових центрів навіть у районі Уралу.

Українські офіційні особи наголошують, що мета — не цивільні населення, а інфраструктура, пов’язана з веденням війни. Водночас окремі представники влади висловлювали думку, що об’єкти, що забезпечують війну, слід уражати й ближче до Москви, щоб вплинути на рішення Кремля.

У типовому сценарії росіяни витрачають на удари по Україні значно більше ракет і дронів, ніж Київ спрямовує по РФ. Проте українська логіка така: якщо шкоду та хаос вдасться наростити до критичного рівня, це може змусити домовитися про взаємне припинення бойових дій — "ти припиниш, ми припинимо". Головне питання — чи витримає ця тактика зовнішній і внутрішній тиск і чи не призведе вона до небажаної ескалації, яка зруйнує шанси на дипломатичне врегулювання.

