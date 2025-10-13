Движение на передовой осложнилось и фактически зашло в длительный кровавый тупик, а мирные переговоры при посредничестве администрации Дональда Трампа остановились после отказа России от перемирия в августе. В ответ украинское руководство объявило новую стратегию для завершения конфликта: усилить удары глубоко в глубь российской территории — по нефтеперерабатывающим заводам, промышленным предприятиям, портовым объектам и железнодорожной инфраструктуре — чтобы нанести Кремлю ощутимый экономический и психологический ущерб, сообщает The New York Times.

Киев уже разрушил ряд НПЗ, фабрик, портов и железнодорожных узлов. По утверждениям украинской стороны, имеющиеся в арсенале средства позволяют уязвлять большую часть западной России — региона, где сосредоточена значительная часть нефтеперерабатывающей промышленности.

Кроме имеющихся средств, украинская армия анонсировала новую систему под названием "Фламинго", которую описывают как способную достигать промышленных центров даже в районе Урала.

Украинские официальные лица подчеркивают, что цель – не гражданское население, а инфраструктура, связанная с ведением войны. В то же время отдельные представители власти высказывали мнение, что обеспечивающие войну объекты следует поражать и ближе к Москве, чтобы повлиять на решение Кремля.

В типичном сценарии россияне тратят на удары по Украине гораздо больше ракет и дронов, чем Киев направляет по РФ. Однако украинская логика такова: если вред и хаос удастся нарастить до критического уровня, это может вынудить договориться о взаимном прекращении боевых действий — "ты прекратишь, мы прекратим". Главный вопрос — выдержит ли эта тактика внешнее и внутреннее давление и не приведет ли она к нежелательной эскалации, которая разрушит шансы дипломатического урегулирования.

Как уже писали "Комментарии", спикер российского диктатора Дмитрий Песков сообщил о возможных сроках проведения телефонного разговора между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Информация была обнародована в российских СМИ, часто транслирующих официальную позицию Кремля.