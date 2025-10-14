США помогают Украине не просто так: раскрыт впечатляющий план Трампа

Поддержка Украины со стороны США в значительной степени обусловлена не только симпатией к Киеву, но и глубоко укорененной антипатией к России. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду.

По его мнению, официальная риторика, в частности экспрезидента Дональда Трампа, часто противоречит общей позиции американских силовых структур и настроениям общества. Жданов подчеркнул, что хотя Трамп неоднократно высказывался в пользу нормализации отношений с Москвой, большинство американцев продолжают воспринимать Россию как угрозу.

"Американское общество и народ обладают стойкой симпатией к Украине. Более того, после Второй мировой войны образ врага в США неизменно ассоциировался с СССР, а впоследствии — с Россией. Представьте себе, сколько поколений американцев выросло в убеждении, что Советский Союз — это потенциальный противник!" – объяснил эксперт.

По словам Жданова, страх перед ядерной войной являлся одной из главных причин такой антироссийской позиции. Известны даже инциденты, когда из-за технических сбоев США едва не привели ядерное оружие в действие, восприняв угрозу как реальную.

"А при Трампе все иначе: он продвигает нарратив, что Путин — это круто, что с Россией стоит дружить, а участие Украины в войне выглядит, мягко говоря, нецелесообразным, потому что РФ — сильнее", — прокомментировал Жданов.

Он добавил, что многие военные в США, в том числе влиятельные генералы, воспринимают такой подход как унижение, ведь всю свою жизнь готовились противостоять СССР и нынешней России.

"Трамп заставляет их прогибаться под мысль, что Путин — наш друг, Россия — это хорошо, нужно торговать и договариваться. Для американских генералов, таких как Келлог, это настоящая красная тряпка", — подчеркнул полковник.

