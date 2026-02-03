"Справжній" "християнин" РПЦ: "православного" блогера засудили на 15 років за згвалтування дитини

У Росії сталося резонансне судове рішення: православного блогера Клауда Роммеля засудили до 15 років колонії суворого режиму за сексуальне насильство над дівчинкою. Про це повідомляє так званий "незалежний" телеканал "Дождь" з посиланням на пресс-службу міських судів Санкт-Петербурга.

Блогер з Росії Роммель отримав 15 років колонії за сексуальне насильство над дівчинкою

За даними Красногвардійського суду, Роммель вчинив насильницькі дії проти дитини 2013 року народження — дочки його співмешканки. Слідство стверджує, що з 2021 по 2024 рік чоловік "умисно і багаторазово вчиняв сексуальні насильницькі дії щодо потерпілої, порушуючи її статеву непорушність", а також зґвалтував дівчинку.

Заяву про злочин подала хрещена мати дитини. Сам Роммель свою провину заперечував, заявляючи, що нібито робив дівчинці "медичний масаж". Суд не прийняв цих пояснень.

Блогер активно вів православний канал на YouTube і позиціонував себе як "справжній християнин". Після початку перевірки він добровільно пішов воювати в Україну. Свідки з його оточення запевняють, що він пішов воювати насамперед тому, аби уникнути правосуддя за наругу над дитиною. У серпні 2024 року Роммель повернувся на лікування через поранення і був затриманий 30 вересня при виході з госпіталю. Спочатку його залишили під наглядом командирів у військовій частині в Лузі через діючий контракт із Міноборони, а потім перевели до СІЗО.

Читайте також в "Коментарях", що школяр з Уфи влаштував стрілянину в класі по вчителю й однокласниках.

Також раніше наше виданння повідомляло, що у Москві 16-річний підліток убив високопосадовця Роскомнадзора, а російські пропагандистські ЗМІ отримали пряму заборону писати про цей злочин.