logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.19

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Настоящий" "христианин" РПЦ: "православного" блоггера осудили на 15 лет за изнасилование ребенка
commentss НОВОСТИ Все новости

"Настоящий" "христианин" РПЦ: "православного" блоггера осудили на 15 лет за изнасилование ребенка

Известный российский блоггер, добровольно ушедший на войну в Украину, оказался серийным насильником — информацию сообщают российские СМИ.

3 февраля 2026, 13:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В России произошло резонансное судебное решение: православный блогер Клауд Роммель приговорен к 15 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над девочкой. Об этом сообщает так называемый "независимый" телеканал "Дождь" со ссылкой на пресс-службу городских судов Санкт-Петербурга.

"Настоящий" "христианин" РПЦ: "православного" блоггера осудили на 15 лет за изнасилование ребенка

Блогер из России Роммель получил 15 лет колонии за сексуальное насилие над девочкой

По данным Красногвардейского суда, Роммель совершил насильственные действия против ребенка 2013 года рождения — дочери его сожительницы. Следствие утверждает, что с 2021 по 2024 год мужчина "умышленно и многократно совершал сексуальные насильственные действия в отношении потерпевшей, нарушая ее половую нерушимость", а также изнасиловал девочку.

Заявление о преступлении подала крестная мать ребенка. Сам Роммель свою вину отрицал, заявляя, что якобы совершал девочке "медицинский массаж". Суд не принял эти объяснения.

Блогер активно вел православный канал на YouTube и позиционировал себя как "истинный христианин". После начала проверки он добровольно отправился воевать в Украину. Свидетели из его окружения уверяют, что он пошел воевать прежде всего во избежание правосудия за надругательство над ребенком. В августе 2024 года Роммель вернулся на лечение из-за ранений и был задержан 30 сентября при выходе из госпиталя. Сначала его оставили под наблюдением командиров в воинской части в Луге из-за действующего контракта с Минобороны, а затем перевели в СИЗО.

Читайте также в "Комментариях", что школьник из Уфы устроил стрельбу в классе по учителю и одноклассникам.

Также ранее наше издание сообщало, что в Москве 16-летний подросток убил чиновника Роскомнадзора, а российские пропагандистские СМИ получили прямой запрет писать об этом преступлении.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости