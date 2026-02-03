"Настоящий" "христианин" РПЦ: "православного" блоггера осудили на 15 лет за изнасилование ребенка

В России произошло резонансное судебное решение: православный блогер Клауд Роммель приговорен к 15 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над девочкой. Об этом сообщает так называемый "независимый" телеканал "Дождь" со ссылкой на пресс-службу городских судов Санкт-Петербурга.

Блогер из России Роммель получил 15 лет колонии за сексуальное насилие над девочкой

По данным Красногвардейского суда, Роммель совершил насильственные действия против ребенка 2013 года рождения — дочери его сожительницы. Следствие утверждает, что с 2021 по 2024 год мужчина "умышленно и многократно совершал сексуальные насильственные действия в отношении потерпевшей, нарушая ее половую нерушимость", а также изнасиловал девочку.

Заявление о преступлении подала крестная мать ребенка. Сам Роммель свою вину отрицал, заявляя, что якобы совершал девочке "медицинский массаж". Суд не принял эти объяснения.

Блогер активно вел православный канал на YouTube и позиционировал себя как "истинный христианин". После начала проверки он добровольно отправился воевать в Украину. Свидетели из его окружения уверяют, что он пошел воевать прежде всего во избежание правосудия за надругательство над ребенком. В августе 2024 года Роммель вернулся на лечение из-за ранений и был задержан 30 сентября при выходе из госпиталя. Сначала его оставили под наблюдением командиров в воинской части в Луге из-за действующего контракта с Минобороны, а затем перевели в СИЗО.

