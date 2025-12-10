logo_ukra

Справжній «хлібний тач‑даун» окупантів: секретне судно РФ затримано з тоннами української продукції — що вдалося врятувати
Справжній «хлібний тач‑даун» окупантів: секретне судно РФ затримано з тоннами української продукції — що вдалося врятувати

Одеський порт неспокійний — за матеріалами СБУ, корабель «тіньового флоту» РФ регулярно вивозив агропродукцію з Криму. Тепер судно заарештоване, а слідство відкрито за держзрадою та контрабанду.

10 грудня 2025, 15:00
У порту Одеси вчора — гучна спецоперація: співробітники Служба безпеки України (СБУ) затримали іноземне судно, яке входило до так званого "тіньового флоту" Росії. За офіційною інформацією, цей суховантаж незаконно транспортував українську агропродукцію з окупованого Криму — зерно, овочі, ймовірно інші товари, виготовлені на українській землі.

СБУ затримала в Одесі російське судно, яке крало українське зерно та овочі через Крим

Судно прибуло до Одеси під прапором африканської країни, намагаючись зімітувати легальні перевезення. Але перевірка документів, маршрутів і історії рейсів викрила: власник судна — під санкціями Ради національної безпеки і оборони України, а щоб обійти санкції — регулярно змінював назву корабля й формальних бенефіціарів, перереєстровуючи через треті країни.

За матеріалами справи, суховантаж неодноразово заходив до портів тимчасово окупованого Криму — щонайменше сім разів причалював у Севастополі за останні роки, аби вивезти тонни українського зерна та інших продуктів. Наприклад, в одному з рейсів у січні 2021-го з корабля було відвантажено близько 7 тисяч тонн українського зерна, яке попрямувало до північної Африки.

Під час затримання на борту перебували капітан та 16 членів екіпажу — громадяни різних країн Близького Сходу. В їхніх кабінах і трюмах СБУ під час обшуку виявила плани рейсів, лоцманські картки, картографічні матеріали, журнали радіозв’язку — докази незаконних заходів на тимчасово окуповані території України.

Наразі проти причетних порушено кримінальне провадження за кількома статтями: фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України; державна зрада; порушення транспортних правил; нелегальний в’їзд/виїзд до тимчасово окупованих територій.

Судно арештоване і передане до Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для подальшої конфіскації.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що чотири з семи найбільших нафтопереробних компаній Індії знову активно закуповують російську нафту, користуючись суттєвими знижками.



