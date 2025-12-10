logo

Настоящий «хлебный тач-даун» окупантов: секретное судно РФ задержано с тоннами украинской продукции — что удалось спасти

Одесский порт беспокоен — по материалам СБУ, корабль «теневого флота» РФ регулярно вывозил агропродукцию из Крыма. Теперь судно арестовано, а следствие открыто по госизмене и контрабанде.

10 декабря 2025, 15:00
Автор:
avatar

Проніна Анна

В порту Одессы вчера — громкая спецоперация: сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали иностранное судно, входившее в так называемый "теневой флот" России. По официальной информации , этот сухогруз незаконно транспортировал украинскую агропродукцию из оккупированного Крыма — зерно, овощи, вероятно, другие товары, изготовленные на украинской земле.

Настоящий «хлебный тач-даун» окупантов: секретное судно РФ задержано с тоннами украинской продукции — что удалось спасти

СБУ задержала в Одессе российское судно, воровавшее украинское зерно и овощи через Крым

Судно прибыло в Одессу под флагом африканской страны, пытаясь сымитировать легальные перевозки. Но проверка документов, маршрутов и истории рейсов разоблачила: владелец судна под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины , а чтобы обойти санкции, регулярно менял название корабля и формальных бенефициаров, перерегистрируя через третьи страны.

По материалам дела, сухогруз неоднократно заходил в порты временно оккупированного Крыма — по меньшей мере, семь раз причаливал в Севастополе за последние годы, чтобы вывезти тонны украинского зерна и других продуктов. Например, в одном из рейсов в январе 2021-го с корабля было отгружено около 7 тысяч тонн украинского зерна, которое направилось в северную Африку.

При задержании на борту находились капитан и 16 членов экипажа — граждане разных стран Ближнего Востока. В их кабинах и трюмах СБУ во время обыска обнаружила планы рейсов, лоцманские карты, картографические материалы, журналы радиосвязи — доказательства незаконных мер на временно оккупированные территории Украины.

В настоящее время против причастных возбуждено уголовное производство по нескольким статьям: финансирование действий, направленных на изменение границ территории Украины; государственная измена; нарушение транспортных правил; нелегальный въезд/выезд в временно оккупированные территории.

Судно арестовано и передано в Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений для последующей конфискации.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что четыре из семи крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Индии снова активно закупают российскую нефть, пользуясь существенными скидками.



