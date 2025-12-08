Справжнє пекло в Охритці: російські дрони поцілили в будинок

У ніч на понеділок російські дрони влучили у багатоповерхівку в Охтирській громаді. За даними начальника Сумської ОВА Олега Григорова, удар був прицільним і спрямованим по цивільній інфраструктурі в той час, коли люди спали у своїх квартирах. Він назвав атаку цинічною та черговою демонстрацією російського терору проти мирного населення.

Російський удар по Охтирці

Спершу повідомлялося про п’ятьох травмованих, однак кількість постраждалих зросла до семи. Усі були доставлені до медичного закладу. Двоє людей госпіталізовані та перебувають під наглядом лікарів. Ще п’ятьом надали допомогу на місці та відпустили на амбулаторне лікування.

Будинок зазнав серйозних руйнувань. Частина мешканців, почувши звуки дрона, встигла спуститися у підвал і врятувалася. Інших рятувальники деблокували з пошкоджених поверхів. На місці працюють екстрені служби та комунальні бригади, які оцінюють масштаб завданої шкоди.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Новозаводський районний суд Чернігова визнав винним місцевого блогера, відомого в мережі під ніком "Звичайний хлопець". Слідство встановило, що чоловік керував YouTube-каналом, на якому публікував відео із закликами перешкоджати працівникам територіальних центрів комплектування та використовувати для цього різні предмети — від каміння і перцевих сумішей до бензину, молотка та арматури. Окремі ролики містили висловлювання, які експерти віднесли до розпалювання національної ворожнечі, зокрема антисемітизму.

Деталі справи Під час розгляду справи №751/5865/24 суд дослідив відеоматеріали, дані з телефона та комп’ютера обвинуваченого. Усі ці дані підтвердили, що саме він адміністрував канал і поширював контент, який, на думку експертів, містив заклики до насильства щодо працівників ТЦК. Перегляди відео сягали десятків тисяч, що, за оцінкою суду, створювало ризики для роботи органів комплектування в особливий період та сприяло поширенню ненависті до представників єврейської національності.

