Скандальна постанова: пʼять років блогеру за те, що агітував бити ТЦК

Новозаводський районний суд Чернігова визнав винним місцевого блогера, відомого в мережі під ніком "Звичайний хлопець". Слідство встановило, що чоловік керував YouTube-каналом, на якому публікував відео із закликами перешкоджати працівникам територіальних центрів комплектування та використовувати для цього різні предмети — від каміння і перцевих сумішей до бензину, молотка та арматури. Окремі ролики містили висловлювання, які експерти віднесли до розпалювання національної ворожнечі, зокрема антисемітизму.

Блогер жорстоко висловлювався у бік ТЦК

Деталі справи



Під час розгляду справи №751/5865/24 суд дослідив відеоматеріали, дані з телефона та комп’ютера обвинуваченого. Усі ці дані підтвердили, що саме він адміністрував канал і поширював контент, який, на думку експертів, містив заклики до насильства щодо працівників ТЦК. Перегляди відео сягали десятків тисяч, що, за оцінкою суду, створювало ризики для роботи органів комплектування в особливий період та сприяло поширенню ненависті до представників єврейської національності.



На суді чоловік свою провину заперечував. Він наполягав, що його меседжі стосувалися лише "самооборони", відмовлявся визнавати легітимність ТЦК та стверджував, що не є громадянином України. Суд відкинув ці твердження як необґрунтовані та такі, що суперечать зібраним доказам.



Вирок



Суд кваліфікував дії блогера за двома статтями Кримінального кодексу:

• ч.1 ст.114-1 — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;

• ч.1 ст.161 — умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

За сукупністю злочинів чоловіку призначено 5 років позбавлення волі. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено чинним до набрання вироком законної сили, а час попереднього ув’язнення з квітня 2024 року зараховується до строку покарання. Також суд зобов’язав його компенсувати 37 579 грн витрат на експертизи.



Вирок можна оскаржити в Чернігівському апеляційному суді протягом 30 днів.



