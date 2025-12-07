Скандальная постанова: пять лет блоггеру за то, что агитировал бить ТЦК

Новозаводский районный суд Чернигова признал виновным местного блоггера, известного в сети под ником "Обычный парень". Следствие установило, что мужчина руководил YouTube-каналом, на котором публиковал видео с призывами препятствовать работникам территориальных центров комплектования и использовать для этого различные предметы — от камней и перечных смесей до бензина, молотка и арматуры. Отдельные ролики содержали высказывания, которые эксперты отнесли к разжиганию национальной розни, в частности, антисемитизму.

Блогер жестоко высказывался в сторону ТЦК

Детали дела



При рассмотрении дела №751/5865/24 суд исследовал видеоматериалы, данные с телефона и компьютера обвиняемого. Все эти данные подтвердили, что именно он администрировал канал и распространял контент, который, по мнению экспертов, содержал призывы к насилию в отношении работников ТЦК. Просмотры видео достигали десятков тысяч, что, по оценке суда, создавало риски для работы органов комплектования в особый период и способствовало распространению ненависти к представителям еврейской национальности.



На суде мужчина свою вину отрицал. Он настаивал, что его месседжи касались только "самообороны", отказывался признавать легитимность ТЦК и утверждал, что не является гражданином Украины. Суд отверг эти утверждения как необоснованные и противоречащие собранным доказательствам.



Приговор



Суд квалифицировал действия блоггера по двум статьям Уголовного кодекса:

• ч.1 ст.114-1 – препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период;

• ч.1 ст.161 – умышленные действия, направленные на разжигание национальной розни и ненависти.

По совокупности преступлений мужчине назначено 5 лет лишения свободы. Мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена в действие до вступления приговора в законную силу, а время предварительного заключения с апреля 2024 года засчитывается в срок наказания. Также суд обязал его компенсировать 37579 грн расходов на экспертизы.



Приговор можно оспорить в Черниговском апелляционном суде в течение 30 дней.



