Настоящий ад в Охритке: русские дроны попали в дом

В ночь на понедельник российские дроны попали в многоэтажку в Ахтырской общине. По данным начальника Сумской ОВА Олега Григорова, удар был прицелен и направлен по гражданской инфраструктуре в то время, когда люди спали в своих квартирах. Он назвал атаку циничной и очередной демонстрацией российского террора против мирного населения.

Российский удар по Охтырке

Сначала сообщалось о пяти травмированных, однако количество пострадавших возросло до семи. Все были доставлены в медицинское учреждение. Два человека госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Еще пятеро оказали помощь на месте и отпустили на амбулаторное лечение.

Дом получил серьезные разрушения. Часть обитателей, услышав звуки дрона, успела спуститься в подвал и спаслась. Других спасатели деблокировали с поврежденных этажей. На месте работают экстренные службы и коммунальные бригады, оценивающие масштаб нанесенного ущерба.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Новозаводской районный суд Чернигова признал виновным местного блоггера, известного в сети под ником "Обычный парень". Следствие установило, что мужчина руководил YouTube-каналом, на котором публиковал видео с призывами препятствовать работникам территориальных центров комплектования и использовать для этого различные предметы — от камней и перечных смесей до бензина, молотка и арматуры. Отдельные ролики содержали высказывания, которые эксперты отнесли к разжиганию национальной розни, в частности, антисемитизму.

Детали дела При рассмотрении дела №751/5865/24 суд исследовал видеоматериалы, данные с телефона и компьютера обвиняемого. Все эти данные подтвердили, что именно он администрировал канал и распространял контент, который, по мнению экспертов, содержал призывы к насилию в отношении работников ТЦК. Просмотры видео достигали десятков тысяч, что, по оценке суда, создавало риски для работы органов комплектования в особый период и способствовало распространению ненависти к представителям еврейской национальности.

