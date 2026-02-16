Сподівання на мир немає: чому переговори з РФ приречені на провал

Останніми днями ми бачимо згущення російської істерії навколо "духу Анкориджа". Судячи з усього, це повʼязано з кількома красномовними факторами. Про них детально розповів політолог Вадим Денисенко.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, перший фактор – відсутність можливості або ж бажання у Трампа остаточно натиснути на Україну та ЄС. Другий фактор — "бунт" частини європейців, які починають рухатися в сторону затягування війни і відбудови власних ВПК та армій. Третій фактор – бажання завершити війну вже зараз.

Вадим Денисенко говорить, що заміна керівника переговорної групи – це не лише пониження статусу. Судячи з усього, новий раунд переговорів може бути про статус російської мови та церкви і нам варто чекати нових інформаційних провокацій. Це не обовʼязково, але існує висока вірогідність.

"Нинішня ситуація є патовою з переговорної точки зору, а тому, якщо не станеться чогось екстраординарного, ці переговори приречені на провал", - зауважив Вадим Денисенко.

За його словами, при цьому не можна не враховувати економічну складову. Російська економіка знаходиться у передкризому стані, а не на грані колапсу чи дефолту. 2026 рік вони проходять відносно спокійно. Проблеми в РФ розпочнуться лише за трьох умов: якщо Росія продовжить жити у логіці міцного рубля, війна йтиме у нинішній інтенсивності і якщо довгий час ціна російської нафти буде низькою. За наявності всіх цих пунктів криза у російській економіці наступить приблизно у середині 2027 року.

Попередній раунд переговорів щодо України пройшов в Абу-Дабі (ОАЕ) 4-5 лютого. Тоді російську делегацію очолював начальник Головного управління Генштабу ЗС РФ Ігор Костюков.




