В последние дни мы видим сгущение русской истерии вокруг "духа Анкориджа". Судя по всему, это связано с несколькими красноречивыми факторами. О них подробно рассказал политолог Вадим Денисенко.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, первый фактор – отсутствие возможности или же желания у Трампа окончательно надавить на Украину и ЕС. Второй фактор – "бунт" части европейцев, начинающих двигаться в сторону затягивания войны и восстановления собственных ВПК и армий. Третий фактор – желание завершить войну уже сейчас.

Вадим Денисенко говорит, что замена руководителя переговорной группы – это не только понижение статуса. Судя по всему, новый раунд переговоров может быть о статусе русского языка и церкви и нам следует ждать новых информационных провокаций. Это не обязательно, но существует высокая вероятность.

"Нынешняя ситуация является патовой с переговорной точки зрения, а потому, если не произойдет чего-нибудь экстраординарного, эти переговоры обречены на провал", — заметил Вадим Денисенко.

По его словам, при этом нельзя не учитывать экономическую составляющую. Российская экономика находится в предкризисном состоянии, а не на грани коллапса или дефолта. 2026 они проходят относительно спокойно. Проблемы в РФ начнутся только в трех условиях: если Россия продолжит жить в логике крепкого рубля, война будет идти в нынешней интенсивности и если долгое время цена российской нефти будет низкой. При наличии всех этих пунктов, кризис в российской экономике наступит примерно в середине 2027 года.

