Спочатку Крим, тепер Донбас: який реальний план у росіян, коли ЗСУ відійдуть з Донеччини

Газета WSJ зазначила, що переговори України з США у Флориді стосувалися можливого обміну територіями з РФ та інших актуальних питань. Територіальне питання чи не найчутливіше у всіх раундах перемовин. Чи не виглядає так, що здача Донеччини, яку так вимагає Трамп в рамках свого "мирного плану" — це вигідний для Росії воєнний плацдарм йти далі та інструмент деморалізації України та Європи? Адже, здається, ми щось схоже проходили у 2014 році, коли ті ж американці умовляли без бою віддати Крим? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі проаналізувавши думки експертів.

Мирний план для України. Фото: з відкритих джерел

РФ обов’язково скористається дестабілізацією ситуації в Україні

Політолог, викладач Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка, експерт з міжнародної політики Петро Олещук так прокоментував те, що відбувається:

"Насправді ця ситуація з мирним планом, як на мене, демонструє повною мірою підходи росіян щодо маніпуляції темою миру. Тобто загалом оця вся ідея щодо того, щоб здати Донбас, швидше покликана не забезпечити умови для реального досягнення миру, а швидше погіршити тактичні, стратегічні умови для України. Очевидно мова йде і про те, щоб здати росіянам відповідні комплекси укріплень, які будувалися на Донбасі. Крім того, здійснити деморалізуючий вплив на оборону України".

Політолог зауважує, це швидше не про досягнення миру, а про те, щоб покращити росіянам умови для продовження війни, але вже у нових умовах, тобто, щоб наступати вже на ті території, які безпосередньо є за межами Донецької області і, щоб, знову ж таки, їх обороняли воїни, які розуміли, що їх постійно можуть відвести за наказом.

"Тому насправді ця вся історія не життєздатна і насправді територіальне питання чутливе з цілої низки причин. І саме тому росіяни його й педалюють. Педалюють саме тому що вони прагнуть використовувати переговори щодо територій, як засіб інформаційного, психологічного тиску на українське суспільство. Тобто, я думаю, що тут базовий сценарій наступний – росіяни прагнуть добитися, наприклад, виведення військ України з Донецької області. Це дестабілізує політичну ситуацію в Україні і далі вони вже користуються цією дестабілізацією, щоб піти набагато далі Донецької області", – констатував Петро Олещук.

Потрібно просувати ідею, що спочатку має бути припинення вогню

Глава платформи Єдиний координаційний центр, політолог Олег Саакян говорить, що ми ніби переживаємо рімейк американського "не провокуйте росіян у Криму, а то буде кров", що відкрило шлях для російської операції на сході України в 2014 році і коштувало ще більшої крові, але вже не потенційної. Проходили, дякую, вдруге не хочемо таких "порад, поки хоч якісь кури цілі".

"Без реальних гарантій безпеки та припинення вогню, як передумов переговорів, Україні не можна погоджуватися на будь-які пункти — це пастка. Навіть, якщо путін обіцятиме нам Кубань та українську державною в росії навічно. Штати потім скажуть: "ну ми спробували, але не вдалося... так буває, спроба добитися миру того вартувала", а для нас – це ризик втрати державності та додаткові мільйони скалічених доль, сотні тисяч втрачених життів", – зазначив експерт.

Олег Саакян наголошує, потрібно просувати ідею, що спочатку припинення вогню і гарантії, тоді є шанс хоча б на заморозку у стилі 2014-2022, щоб там не казали, як не шантажували би нас. Якщо цього немає, це шлях до ще кривавішої бійні, де ми будемо в значно уразливішому становищі ніж зараз.

"Найближчі місяці найскладніші дипломатично, можливо, за весь час війни. Треба визнати, росії вдалося хакнути Трампівські США, сподіваюся тимчасово. Отже, на зараз, — ми один проти двох, при активному співчутті і моральній підтримці Європи, яку США намагаються навіть не допускати до столу переговорів", – зазначив експерт.

