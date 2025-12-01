Сначала Крым, теперь Донбасс: каков реальный план у россиян, когда ВСУ отойдут из Донбасса

Газета WSJ отметила, что переговоры Украины с США во Флориде касались возможного обмена территориями с РФ и других актуальных вопросов. Территориальный вопрос едва ли не самый чувствительный во всех раундах переговоров. Не выглядит ли так, что сдача Донетчины, которую так требует Трамп в рамках своего "мирного плана" – это выгодный для России военный плацдарм идти дальше и инструмент деморализации Украины и Европы? Ведь, кажется, мы что-то похожее проходили в 2014 году, когда те же американцы уговаривали без боя отдать Крым? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Мирный план для Украины. Фото: из открытых источников

РФ обязательно воспользуется дестабилизацией ситуации в Украине

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук так прокомментировал происходящее:

"На самом деле эта ситуация с мирным планом, как мне кажется, демонстрирует в полной мере подходы россиян относительно манипуляции темой мира. То есть, в целом, эта вся идея относительно того, чтобы сдать Донбасс, скорее призвана не обеспечить условия для реального достижения мира, а скорее ухудшить тактические, стратегические условия для Украины. Очевидно, речь идет и о том, чтобы сдать россиянам соответствующие комплексы укреплений, которые строились на Донбассе. Кроме того, оказать деморализующее влияние на оборону Украины".

Политолог отмечает, что это скорее не о достижении мира, а о том, чтобы улучшить россиянам условия для продолжения войны, но уже в новых условиях, то есть, чтобы наступать уже на те территории, которые непосредственно находятся за пределами Донецкой области и, чтобы, опять же, их обороняли воины, понимавшие, что их постоянно могут отвести по приказу.

"Поэтому на самом деле эта вся история не жизнеспособна и на самом деле территориальный вопрос чувствителен по целому ряду причин. И именно поэтому россияне его и педалируют. Педалируют именно потому, что они стремятся использовать переговоры по территориям, как средство информационного, психологического давления на украинское общество. То есть, я думаю, что здесь базовый сценарий следующий – россияне стремятся добиться, например, вывода войск Украины из Донецкой области. Это дестабилизирует политическую ситуацию в Украине и дальше они уже пользуются этой дестабилизацией, чтобы пойти гораздо дальше Донецкой области", – констатировал Петр Олещук.

Нужно продвигать идею, что сначала должно быть прекращение огня

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян говорит, что мы как бы переживаем римейк американского "не провоцируйте россиян в Крыму, а то будет кровь", что открыло путь для российской операции на востоке Украины в 2014 году и стоило еще большей крови, но уже не потенциальной. Проходили, спасибо, вторично не хотим таких "советов, пока хоть какие-то куры целые".

"Без реальных гарантий безопасности и прекращения огня, как предпосылок переговоров, Украине нельзя соглашаться на какие-либо пункты – это ловушка. Даже если Путин будет обещать нам Кубань и украинский государственный в России навечно. Штаты потом скажут: "ну мы попробовали, но не удалось... так бывает, попытка добиться мира того стоила", а для нас – это риск потери государственности и дополнительные миллионы изуродованных судеб, сотни тысяч утраченных жизней", – отметил эксперт.

Олег Саакян отмечает, что нужно продвигать идею, что сначала прекращение огня и гарантии, тогда есть шанс хотя бы на заморозку в стиле 2014-2022, чтобы там не говорили, как бы не шантажировали нас. Если этого нет, это путь к еще более кровавой бойне, где мы будем в более уязвимом положении, чем сейчас.

"В ближайшие месяцы самые сложные дипломатично, возможно, за все время войны. Надо признать, что России удалось хакнуть Трамповские США, надеюсь временно. Итак, сейчас, — мы друг против двух, при активном сочувствии и моральной поддержке Европы, которую США пытаются даже не допускать к столу переговоров", – отметил эксперт.

