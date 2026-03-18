Спецпризначенці ГУР у тилу ворога: військові поділилися секретними деталями операції

Спецпризначенці тактичної групи "Реванш", що входить до складу Міжнародного легіону ГУР МО України, провели тривалий розвідувальний рейд у тилу російських військ.

Спецпризначенці ГУР в тилу рф

Йдеться про групу з трьох бійців, які змогли непомітно проникнути на окуповану територію та протягом 27 днів діяти безпосередньо поблизу позицій противника.

Увесь цей час розвідники збирали та передавали важливу інформацію для планування операцій, а також за можливості знищували окупантів.

Свою позицію вони облаштували у підвалі покинутого будинку, звідки спостерігали за переміщенням ворога.

За словами бійців, діяти доводилося максимально обережно, адже будь-яка помилка могла призвести до викриття.

В одному з епізодів розвідники виявили підозріле укриття, звідки почули голоси. Після цього прийняли рішення знищити загрозу.

Також під час рейду бійці ліквідували окупанта, який наблизився до їхньої позиції, та забрали його зброю і засоби зв’язку.

Про те, що на Покровському напрямку російські війська значно активізували штурмові дії, збільшивши кількість піхотних груп та використання мототехніки.

Про це повідомив начальник групи штабу 132-го окремого розвідувального батальйону Олексій Макарчук. За його словами, загальна тактика противника не змінилася, однак суттєво зросла інтенсивність атак і кількість залученого особового складу. Російські війська активніше використовують мотогрупи для швидких проривів, а також намагаються просуватися через посадки. Водночас українські Сили оборони виявляють такі групи та знищують їх. Військовий зазначив, що іноді через велику кількість особового складу росіянам вдається тимчасово просунутися, однак ці спроби не є стабільними. За його словами, противник має значно більший людський ресурс і активно його використовує, не зважаючи на втрати. Також Макарчук звернув увагу, що російські військові часто діють без належного маскування та пересуваються відкрито, що полегшує їх виявлення.

