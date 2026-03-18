Спецназовцы ГУР в тылу врага: военные поделились секретными деталями операции

Спецназовцы тактической группы "Реванш", входящей в состав Международного легиона ГУР МО Украины, провели длительный разведывательный рейд в тылу российских войск.

Спецназначители ГУР в тылу рф

Речь идет о группе из трех бойцов, которые смогли незаметно проникнуть на оккупированную территорию и в течение 27 дней действовать непосредственно вблизи позиции противника.

Все это время разведчики собирали и передавали важную информацию для планирования операций, а также по возможности уничтожали оккупантов.

Свою позицию они устроили в подвале заброшенного дома, откуда наблюдали за перемещением врага.

По словам бойцов, действовать приходилось максимально осторожно, ведь любая ошибка могла привести к разоблачению.

В одном из эпизодов разведчики обнаружили подозрительное укрытие, откуда услышали голоса. После этого было принято решение уничтожить угрозу.

Также во время рейда бойцы ликвидировали приблизившегося к их позиции оккупанта и забрали его оружие и средства связи.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Покровском направлении российские войска значительно активизировали штурмовые действия, увеличив количество пехотных групп и использование мототехники.

Об этом сообщил начальник группы штаба 132-го отдельного разведывательного батальона Алексей Макарчук. По его словам, общая тактика противника не изменилась, однако, существенно возросла интенсивность атак и количество привлеченного личного состава. Российские войска активнее используют мотогруппы для быстрых прорывов, а также пытаются продвигаться по посадкам. В то же время, украинские Силы обороны обнаруживают такие группы и уничтожают их. Военный отметил, что иногда из-за большого количества личного состава россиянам удается временно продвинуться, однако эти попытки не стабильны. По его словам, противник имеет значительно больший человеческий ресурс и активно его использует, несмотря на потери. Также Макарчук обратил внимание, что российские военные часто действуют без должной маскировки и открыто передвигаются, что облегчает их обнаружение.

