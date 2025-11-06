“Спецпідрозділ Тимура” в мережі: росіяни масовано атакують ГУР фейками

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про нову хвилю інформаційних атак, організованих російськими спецслужбами. Мета цих дій – дискредитація українських спецпідрозділів, особливо “Спецпідрозділу Тимура”, який останнім часом став символом зростаючого спротиву всередині Росії.

Фото: з відкритих джерел

За даними ГУР, російські пропагандисти активно створюють фейкові Telegram-канали та сторінки у соцмережах, маскуючи їх під офіційні ресурси спецпідрозділу. Один із таких каналів був зареєстрований 31 жовтня 2025 року і намагається імітувати справжню комунікацію української сторони, вводячи користувачів в оману.

Подібні схеми росіяни застосовують і до інших добровольчих формувань. Наприклад, 16 березня 2024 року вони запустили фейковий канал Російського Добровольчого Корпусу. Перші пости з’явилися там 24 серпня 2024 року, і наразі кількість підписників цього ресурсу перевищує 130 тисяч, що більше, ніж у справжнього каналу РДК.

У ГУР пояснюють: такі інформаційні атаки свідчать про посилення внутрішнього спротиву в Росії та страх Кремля перед розширенням руху опору.

“Саме тому ФСБ намагається хоч якось ‘воювати’ — фабрикуючи дезінформацію і маскуючи власні провали під ‘інформаційні операції’”, – підкреслюють у воєнній розвідці.

Крім того, у ГУР наголошують, що офіційна комунікація “Спецпідрозділу Тимура” відбувається лише через офіційні канали української воєнної розвідки. Будь-які інші ресурси, які видають себе за підрозділ, є фейковими і створені з метою дезінформації та дискредитації.

"Коментарі" вже писали, що ситуація з водопостачанням у Донецьку, який перебуває під контролем росіян, критична. Місцеві жителі буквально борються за ємності з водою: охороняють їх уночі та навіть приковують до будинків, щоб сусіди не забрали, розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.