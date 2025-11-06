"Спецподразделение Тимура" в сети: россияне массированно атакуют ГУР фейками

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о новой волне информационных атак, организованных российскими спецслужбами. Цель этих действий — дискредитация украинских спецподразделений, особенно "Спецподразделения Тимура", которое в последнее время стало символом растущего сопротивления внутри России.

Фото: из открытых источников

По данным ГУР, российские пропагандисты активно создают фейковые Telegram-каналы и страницы в соцсетях, маскируя их под официальные ресурсы спецподразделения. Один из таких каналов был зарегистрирован 31 октября 2025 и пытается имитировать настоящую коммуникацию украинской стороны, вводя пользователей в заблуждение.

Подобные схемы россияне применяют и к другим добровольческим формированиям. К примеру, 16 марта 2024 года они запустили фейковый канал Российского Добровольческого Корпуса. Первые посты появились там 24 августа 2024 года, и количество подписчиков этого ресурса превышает 130 тысяч, что больше, чем у настоящего канала РДК.

В ГУР объясняют: такие информационные атаки свидетельствуют об усилении внутреннего сопротивления в России и страхе Кремля перед расширением движения сопротивления.

"Именно поэтому ФСБ пытается хоть как-то 'воевать' — фабрикуя дезинформацию и маскируя собственные провалы под 'информационные операции'", — подчеркивают в военной разведке.

Кроме того, в ГУР отмечают, что официальная коммуникация "Спецподразделения Тимура" происходит только через официальные каналы украинской военной разведки. Любые другие ресурсы, которые выдают себя за подразделение, являются фейковыми и созданы с целью дезинформации и дискредитации.

