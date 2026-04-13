Спецпідрозділ ГУР провели нетипову операцію: що відбувається

Спецпідрозділ ГУР МО України "Артан" разом із іншими підрозділами розвідки та Силами оборони проводить активні наступальні дії в районі Степногірська Запорізької області.

Спецпідрозділ ГУР «Артан» провели зачистку на Запорізькому напрямку

У ході запеклих боїв українські військові знищили кілька сотень російських окупантів, уразили понад 20 одиниць бронетехніки, серед яких танки, бойові машини піхоти та засоби радіоелектронної боротьби. Також захоплено полонених.

Командир підрозділу Віктор Торкотюк із позивним "Титан" зазначив, що операція була нетиповою для підрозділу, адже передбачала тривале перебування безпосередньо на передовій в умовах інтенсивних бойових дій.

За його словами, ворог активно застосовує тактику малих штурмових груп, намагаючись просочитися в сіру зону під прикриттям погодних умов. Українські військові знищують такі групи як на підходах, так і у ближньому бою.

Попри активне використання росією FPV-дронів, контроль повітряного простору на цій ділянці фронту залишається за Силами оборони завдяки ефективній протидії та роботі українських пілотів.

Операція має стратегічне значення для всього Запорізького напрямку. Вона дозволяє вирівняти лінію фронту, зменшити ризики наступу ворога на Запоріжжя та ускладнити його логістику.

Події розгортаються на тлі напруженої ситуації навколо Запорізької АЕС та Енергодара. Експерти наголошують, що контроль над цим регіоном має ключове значення не лише для України, а й для безпеки всієї Європи.

Сили оборони України продовжують тиснути на противника, поступово змінюючи ситуацію на користь України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п ідрозділи Сил оборони України упродовж останньої доби та в ніч на 10 квітня здійснили серію ударів по важливих об’єктах російських військ.