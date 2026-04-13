logo_ukra

BTC/USD

71807

ETH/USD

2208.58

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Спецпідрозділ ГУР провели нетипову операцію: що відбувається
commentss НОВИНИ Всі новини

Спецпідрозділ ГУР провели нетипову операцію: що відбувається

Спецпідрозділ ГУР «Артан» провів успішні бойові дії на Запорізькому напрямку, знищивши сотні окупантів і техніку

13 квітня 2026, 17:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Спецпідрозділ ГУР МО України "Артан" разом із іншими підрозділами розвідки та Силами оборони проводить активні наступальні дії в районі Степногірська Запорізької області.

Спецпідрозділ ГУР «Артан» провели зачистку на Запорізькому напрямку

У ході запеклих боїв українські військові знищили кілька сотень російських окупантів, уразили понад 20 одиниць бронетехніки, серед яких танки, бойові машини піхоти та засоби радіоелектронної боротьби. Також захоплено полонених.

Командир підрозділу Віктор Торкотюк із позивним "Титан" зазначив, що операція була нетиповою для підрозділу, адже передбачала тривале перебування безпосередньо на передовій в умовах інтенсивних бойових дій.

За його словами, ворог активно застосовує тактику малих штурмових груп, намагаючись просочитися в сіру зону під прикриттям погодних умов. Українські військові знищують такі групи як на підходах, так і у ближньому бою.

Попри активне використання росією FPV-дронів, контроль повітряного простору на цій ділянці фронту залишається за Силами оборони завдяки ефективній протидії та роботі українських пілотів.

Операція має стратегічне значення для всього Запорізького напрямку. Вона дозволяє вирівняти лінію фронту, зменшити ризики наступу ворога на Запоріжжя та ускладнити його логістику.

Події розгортаються на тлі напруженої ситуації навколо Запорізької АЕС та Енергодара. Експерти наголошують, що контроль над цим регіоном має ключове значення не лише для України, а й для безпеки всієї Європи.

Сили оборони України продовжують тиснути на противника, поступово змінюючи ситуацію на користь України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що підрозділи Сил оборони України упродовж останньої доби та в ніч на 10 квітня здійснили серію ударів по важливих об’єктах російських військ.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/occupation_research_center/1443
Теги:

Новини

Всі новини