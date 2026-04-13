Спецподразделение ГУР провели нетипичную операцию: что происходит

Спецподразделение ГУР МО Украины "Артан" вместе с другими подразделениями разведки и Силами обороны проводит активные наступательные действия в районе Степногорска Запорожской области.

Спецподразделение ГУР "Артан" провели зачистку на Запорожском направлении

В ходе ожесточенных боев украинские военные уничтожили несколько сотен российских окупантов, поразили более 20 единиц бронетехники, среди которых танки, боевые машины пехоты и средства радиоэлектронной борьбы. Также захвачены пленные.

Командир подразделения Виктор Торкотюк с позывным Титан отметил, что операция была нетипичной для подразделения, ведь предполагала длительное пребывание непосредственно на передовой в условиях интенсивных боевых действий.

По его словам, враг активно применяет тактику малых штурмовых групп, пытаясь проникнуть в серую зону под прикрытием погодных условий. Украинские военные уничтожают такие группы, как на подходах, так и в ближнем бою.

Несмотря на активное использование россией FPV-дронов, контроль воздушного пространства на этом участке фронта остается за Силами обороны благодаря эффективному противодействию и работе украинских пилотов.

Операция имеет стратегическое значение для всего Запорожского направления. Она позволяет выровнять линию фронта, снизить риски наступления врага на Запорожье и усложнить его логистику.

События разворачиваются на фоне напряженной ситуации вокруг Запорожской АЭС и Энергодара. Эксперты отмечают, что контроль над этим регионом имеет ключевое значение не только для Украины, но и безопасности всей Европы.

Силы обороны Украины продолжают оказывать давление на противника, постепенно меняя ситуацию в пользу Украины.

