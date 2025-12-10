Спецоперація "Павутина" була на грані зриву: у WSJ розкрили нові деталі знищення літаків в РФ

Спецоперація СБУ "Павутина", яка стала однією з найрезультативніших в історії сучасної війни, ледь не зірвалася через низку непередбачуваних подій. Видання The Wall Street Journal опублікувало нові подробиці про підготовку та перебіг атаки, що призвела до знищення третини російської стратегічної авіації.

Спецоперація СБУ "Павутина". Фото з відкритих джерел

За даними журналістів WSJ, операцію планували провести ще 9 травня. Однак її довелося терміново відкласти. Виявилося, що частина водіїв вантажівок, які мали перевозити приховані дрони були п’яними після низки російських травневих свят.

Усі технічні й логістичні етапи спецоперації "Павутина" були завершені ще наприкінці квітня, але старт довелося перенести на кінець травня. Зрештою фури з дронами виїхали на дорогу 23–26 травня, а водіям, за вимогами конспірації, не повідомляли, що саме вони перевозять.

Однак це був не єдиний момент, коли спецоперація опинилася на межі провалу. Під час руху в однієї з фур зсунувся розсувний дах, і водій випадково виявив дрони всередині. Він одразу зателефонував координатору перевезення Артему Тимофєєву, який був власником логістичної компанії та одним з учасників операції. Тимофєєв передав інформацію СБУ, і голова служби Василь Малюк оперативно вигадав легенду. За його словами, дрони нібито були призначені для спостереження за тваринами в мисливських угіддях. За даними WSJ, водій повірив цій версії й не помітив вибухівки, закріпленої на безпілотниках.

Перед стартом операції виникла ще одна загроза. З кабіною однієї з фур зник стабільний зв’язок. СБУ намагалася передати інструкції водієві, але він перестав відповідати. Згодом у мережі з’явилися фото мертвого водія та спаленої вантажівки.

Ключовим учасником спецоперації став 37-річний Артем Тимофєєв. Він колишній діджей, який переїхав з України до Челябінська у 2018 році. Також участь в спецоперації "Павутина" брала його дружина Катерина. Обох перевірили на поліграфі, після чого пара самостійно збирала дрони за інструкціями українських фахівців.

1 червня СБУ привела "Павутину" в дію. Її результатом стало знищення та пошкодження 41 літака, серед них стратегічні моделі А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160. У ЗМІ атаку назвали "російським Перл-Гарбором". За оцінками експертів, втрати РФ через спецоперацію перевищують 7 млрд доларів.

