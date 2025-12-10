logo

Главная Новости Общество Война с Россией Спецоперация "Паутина" была на грани срыва: в WSJ раскрыли новые детали уничтожения самолетов в РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Спецоперация "Паутина" была на грани срыва: в WSJ раскрыли новые детали уничтожения самолетов в РФ

Спецоперация СБУ "Паутина" чуть не провалилась из-за нетрезвых водителей и случайного обнаружения дронов.

10 декабря 2025, 15:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Спецоперация СБУ "Паутина", которая стала одной из самых результативных в истории современной войны, едва не сорвалась из-за ряда непредсказуемых событий. Издание The Wall Street Journal опубликовало новые подробности о подготовке и ходе атаки, что привело к уничтожению трети российской стратегической авиации.

Спецоперация "Паутина" была на грани срыва: в WSJ раскрыли новые детали уничтожения самолетов в РФ

Спецоперация СБУ "Паутина". Фото из открытых источников

По данным журналистов WSJ, операцию планировали провести еще 9 мая. Однако ее пришлось срочно отложить. Оказалось, что часть водителей грузовиков, которые должны были перевозить скрытые дроны, были пьяны после ряда российских майских праздников.

Все технические и логистические этапы спецоперации "Паутина" были завершены еще в конце апреля, но старт пришлось перенести на конец мая. В конце концов, фуры с дронами выехали на дорогу 23–26 мая, а водителям, по требованиям конспирации, не сообщали, что именно они перевозят.

Однако это был не единственный момент, когда спецоперация оказалась на грани провала. Во время движения у одной из фур сдвинулась раздвижная крыша, и водитель случайно обнаружил дроны внутри. Он сразу позвонил по телефону координатору перевозки Артему Тимофееву, который был владельцем логистической компании и одним из участников операции. Тимофеев передал информацию СБУ, и глава службы Василий Малюк оперативно придумал легенду. По его словам, дроны якобы были предназначены для наблюдения за животными в охотничьих угодьях. По данным WSJ, водитель поверил этой версии и не заметил взрывчатку, закрепленную на беспилотниках.

Перед стартом сделки возникла еще одна угроза. С кабиной одной из фур исчезла стабильная связь. СБУ пыталась передать инструкции водителю, но он перестал отвечать. Впоследствии в сети появились фото мертвого водителя и сожженного грузовика.

Ключевым участником спецоперации стал 37-летний Артем Тимофеев. Он бывший диджей, переехавший из Украины в Челябинск в 2018 году. Также участие в спецоперации "Паутина" принимала его жена Екатерина. Обоих проверили на полиграфе, после чего пара самостоятельно собирала дроны по инструкциям украинских специалистов.

1 июня СБУ привела "Паутину" в действие. Ее результатом стало уничтожение и повреждение 41 самолета, в том числе стратегические модели А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160. В СМИ атаку назвали "российским Перл-Харбором". По оценкам экспертов, потери РФ из-за спецоперации превышают 7 млрд долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СБУ отреагировала на новый фейк РФ об операции "Паутина".

Также "Комментарии" писали, что Малюк рассказал новые детали по спецоперации "Паутина".



Источник: https://www.wsj.com/world/europe/ukraine-russia-drone-attack-operation-spiderweb-24d821ab
