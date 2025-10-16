СБУ відреагувала на новий фейк РФ про операцію "Павутина"

Російським спецслужби не дає спокою операція "Павутина". Ось вони і відзначилися черговою "гучною" заявою про те, що українська спецоперація нібито проводилася під кураторством іноземних партнерів і не завдала істотних збитків військовим можливостям РФ. СБУ вважає ці заяви спробою російських спецслужб виправдатись за власний провал перед внутрішньою аудиторією. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві прес-служби СБУ.

Операція Павутина. Фото: з відкритих джерел

"Завдяки співробітникам СБУ та їх роботі міф про "всесильність ФСБ" розсипався прямо на очах і згорів разом з літаками стратегічної авіації РФ. "Павутина" — це унікальна, складна та багаторівнева спецоперація, яку СБУ реалізувала виключно власними силами", — йдеться у повідомленні.

У спецслужбі наголосили, що Україна й надалі боляче битиме ворога на полі бою та в його глибокому тилу.

"Ми відповідатимемо на російський терор і знищуватимемо ворога скрізь — на морі, у повітрі і на землі. А якщо треба — дістанемо і з-під землі", — заявив голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

Зазначимо, раніше директор ФСБ Росії Олександр Бортніков заявив, що британські спецслужби нібито займалися операцією "Павутина", під час якої безпілотники ЗСУ атакували російські аеродроми.

"Англійці забезпечили її пропагандистський супровід, вкидаючи в ЗМІ інформацію про нібито величезну шкоду і виключно українське авторство диверсії", — сказав голова ФСБ.

Нагадаємо, що спецоперація СБУ "Павутина" відбулася 1 червня 2025 року. Глава СБУ розповів, що внаслідок атаки було вражено 41 російський літак. Серед них переважно були стратегічні бомбардувальники.

Повідомлялося, що безпілотники уразили чотири військові бази: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". В СБУ також підрахували, скільки втратила Російська Федерація за один день української спецоперації.