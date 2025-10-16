logo_ukra

BTC/USD

111429

ETH/USD

4061.78

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією СБУ відреагувала на новий фейк РФ про операцію "Павутина"
commentss НОВИНИ Всі новини

СБУ відреагувала на новий фейк РФ про операцію "Павутина"

У РФ не вірять, що операцію "Павутина" провела Україна

16 жовтня 2025, 15:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російським спецслужби не дає спокою операція "Павутина". Ось вони і відзначилися черговою "гучною" заявою про те, що українська спецоперація нібито проводилася під кураторством іноземних партнерів і не завдала істотних збитків військовим можливостям РФ. СБУ вважає ці заяви спробою російських спецслужб виправдатись за власний провал перед внутрішньою аудиторією. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві прес-служби СБУ.

СБУ відреагувала на новий фейк РФ про операцію "Павутина"

Операція Павутина. Фото: з відкритих джерел

"Завдяки співробітникам СБУ та їх роботі міф про "всесильність ФСБ" розсипався прямо на очах і згорів разом з літаками стратегічної авіації РФ. "Павутина" — це унікальна, складна та багаторівнева спецоперація, яку СБУ реалізувала виключно власними силами", — йдеться у повідомленні.

У спецслужбі наголосили, що Україна й надалі боляче битиме ворога на полі бою та в його глибокому тилу.

"Ми відповідатимемо на російський терор і знищуватимемо ворога скрізь — на морі, у повітрі і на землі. А якщо треба — дістанемо і з-під землі", — заявив голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

Зазначимо, раніше директор ФСБ Росії Олександр Бортніков заявив, що британські спецслужби нібито займалися операцією "Павутина", під час якої безпілотники ЗСУ атакували російські аеродроми.

"Англійці забезпечили її пропагандистський супровід, вкидаючи в ЗМІ інформацію про нібито величезну шкоду і виключно українське авторство диверсії", — сказав голова ФСБ.

Нагадаємо, що спецоперація СБУ "Павутина" відбулася 1 червня 2025 року. Глава СБУ розповів, що внаслідок атаки було вражено 41 російський літак. Серед них переважно були стратегічні бомбардувальники.

Повідомлялося, що безпілотники уразили чотири військові бази: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". В СБУ також підрахували, скільки втратила Російська Федерація за один день української спецоперації.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини