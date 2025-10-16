СБУ отреагировала на новый фейк РФ про операцию "Паутина"

Российским спецслужбы не дает покоя операция "Паутина". Вот они и отличились очередным "громким" заявлением о том, что украинская спецоперация якобы проводилась под кураторством иностранных партнеров и не нанесла существенного ущерба военным возможностям РФ. СБУ считает эти заявления попыткой российских спецслужб оправдаться за собственный провал перед внутренней аудиторией. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении пресс-службы СБУ.

Операция Паутина. Фото: из открытых источников

"Благодаря сотрудникам СБУ и их работе миф о "всесильности ФСБ" рассыпался прямо на глазах и сгорел вместе с самолетами стратегической авиации РФ. "Паутина" — это уникальная, сложная и многоуровневая спецоперация, которую СБУ реализовала исключительно собственными силами", — говорится в сообщении.

В спецслужбе подчеркнули, что Украина и в дальнейшем будет больно бить врага на поле боя и в его глубоком тылу.

"Мы будем отвечать на российский террор и уничтожать врага везде — на море, в воздухе и на земле. А если надо — достанем и из-под земли", — заявил глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

Отметим, ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что британские спецслужбы якобы занимались операцией "Паутина", во время которой беспилотники ВСУ атаковали российские аэродромы.

"Англичане обеспечили ее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ информацию о якобы огромном вреде и исключительно украинском авторстве диверсии", — сказал глава ФСБ.

Напомним, что спецоперация СБУ "Паутина" состоялась 1 июня 2025 года. Глава СБУ рассказал, что в результате атаки был поражен 41 российский самолет. Среди них преимущественно были стратегические бомбардировщики.

Сообщалось, что беспилотники поразили четыре военные базы: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". В СБУ также подсчитали, сколько потеряла Российская Федерация за один день украинской спецоперации.



