Перед світанком 26 жовтня 2025 року на залізничній ділянці між тимчасово окупованими населеними пунктами Чернігівка та Стульневе Бердянського району Запорізької області пролунав вибух. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Головного управління розвідки МОУ.

Спецоперація ГУР на Запоріжжі: що зробили розвідники

Внаслідок успішної спецоперації представників руху опору російським загарбникам ворожий потяг, забитий військовим вантажем, пішов під укіс.

"Результатом операції, спрямованої проти військової логістики москов*тів, також стало пошкодження близько 70 метрів залізничного шляху — рух паралізовано.

Уздовж і поперек покручених колій опинились: один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев’ять вантажних вагонів ворожого військового поїзда", – зазначають розвідники.

Фото: Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України в черговий раз успішно знищили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію пресцентру СБУ.

"Цього разу наші спеціалісти "відмінусували" два легкомоторні літаки, які окупанти розмістили на аеродромах та використовували для збиття українських далекобійних дронів. Така робота по "розчищенню" шляхів для наших далекобійних дронів забезпечує безперебійну бавовну в російському тилу. СБУ продовжує бити окупантів усіма доступними засобами. За кожен злочин вони понесуть справедливу відплату!" – наголошують в СБУ.