Перед рассветом 26 октября 2025 на железнодорожном участке между временно оккупированными населенными пунктами Черниговка и Стульнево Бердянского района Запорожской области раздался взрыв. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.

Спецоперация ГУР на Запорожье: что сделали разведчики

В результате успешной спецоперации представителей движения сопротивления российским захватчикам вражеский поезд, забитый военным грузом, пошел под откос.

"Результатом операции, направленной против военной логистики москов*тов, также стало повреждение около 70 метров железнодорожного пути — движение парализовано.

Вдоль и поперек крученых путей оказались: один локомотив, три железнодорожных платформы и по меньшей мере девять грузовых вагонов вражеского военного поезда", – отмечают разведчики.

