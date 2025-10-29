Рубрики
Недилько Ксения
Перед рассветом 26 октября 2025 на железнодорожном участке между временно оккупированными населенными пунктами Черниговка и Стульнево Бердянского района Запорожской области раздался взрыв. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.
Спецоперация ГУР на Запорожье: что сделали разведчики
В результате успешной спецоперации представителей движения сопротивления российским захватчикам вражеский поезд, забитый военным грузом, пошел под откос.
"Результатом операции, направленной против военной логистики москов*тов, также стало повреждение около 70 метров железнодорожного пути — движение парализовано.
Вдоль и поперек крученых путей оказались: один локомотив, три железнодорожных платформы и по меньшей мере девять грузовых вагонов вражеского военного поезда", – отмечают разведчики.
Фото: Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко
Напомним, портал "Комментарии" писал , что спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины в очередной раз успешно уничтожили враждебные цели на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.
"На этот раз наши специалисты "отминусировали" два легкомоторных самолета, которые оккупанты разместили на аэродромах и использовали для сбития украинских дальнобойных дронов. Такая работа по "расчистке" путей для наших дальнобойных дронов обеспечивает бесперебойную бавовну в русском тылу. СБУ продолжает бить оккупантов всеми доступными средствами. За каждое преступление они понесут справедливое возмездие!" – подчеркивают СБУ.