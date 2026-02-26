Союзники зрадять Україну через велику примху Путіна: на Заході вразили деталями

Плани щодо введення миротворчих сил в Україну значною мірою залежать від схвалення російського диктатора Володимир Путін, пише британське видання The Telegraph. За даними європейських джерел, знайомих із перебігом переговорів, головним каменем спотикання залишаються післявоєнні гарантії безпеки для країн-учасниць.

Фото: з відкритих джерел

"Все більше членів так званої "Коаліції охочих" приватно визнавали, що їхня участь у місії залежала від дозволу російського президента. Джерела в дипломатичному та оборонному секторах попередили, що це означає, що англо-французький план щодо дотримання будь-якого припинення вогню може бути зірваний за примхою Кремля", — повідомляє видання.

Зокрема, один високопоставлений дипломат зазначив, що представники Франція та Велика Британія повідомили про намір направляти свої війська лише за погодженням з Росією. Без схвалення Кремля європейські сили можуть вважатися законною військовою ціллю, що викликає серйозні побоювання серед членів коаліції.

"Якщо Росія скаже, що ми з цим не згодні та вважаємо ці війська ціллю, тоді вам потрібно направити сили іншого роду. Таким чином, згода Росії з цим чи ні має величезний вплив", — пояснив співрозмовник видання.

Інший дипломат додав, що фактично європейські уряди надали Путіну право вето на реалізацію коаліційних планів, одночасно вимагаючи для себе місця за переговорним столом. Це створює складну ситуацію для формування миротворчої місії, оскільки будь-яка ініціатива значною мірою залежить від волі Кремля, а не виключно від рішень союзників.

Як вже писали "Коментарі", окупаційні війська Росії здійснили нічну атаку на Запоріжжя в ніч на 26 лютого, у результаті чого постраждали житлові та комерційні об’єкти міста. За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, під обстріл потрапив приватний будинок, багатоповерхівка та два торгові центри. Федоров уточнив, що наслідки в інших районах, де були зафіксовані вибухи, наразі уточнюються.