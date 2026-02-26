logo_ukra

Страшні руйнування та багато постраждалих: РФ нещадно атакувала Запоріжжя
Страшні руйнування та багато постраждалих: РФ нещадно атакувала Запоріжжя

За даними голови ОВА Івана Федорова, у Запоріжжі через російську комбіновану атаку вже семеро поранених

26 лютого 2026, 09:05
Автор:
Клименко Елена

Окупаційні війська Росії здійснили нічну атаку на Запоріжжя в ніч на 26 лютого, у результаті чого постраждали житлові та комерційні об’єкти міста. За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, під обстріл потрапив приватний будинок, багатоповерхівка та два торгові центри. Федоров уточнив, що наслідки в інших районах, де були зафіксовані вибухи, наразі уточнюються.

Страшні руйнування та багато постраждалих: РФ нещадно атакувала Запоріжжя

Фото: з відкритих джерел

За його словами, частково постраждала багатоповерхівка: горять декілька поверхів, а в одній із квартир заблокована людина. Також зафіксовано займання автівки та пошкодження одного з торговельних центрів міста. Пізніше повідомлялося, що внаслідок атаки горить ще один торговий центр.

Станом на ранок 26 лютого, за даними Федорова, у Запоріжжі внаслідок комбінованої російської атаки вже семеро людей отримали поранення. Дані ДСНС підтвердили, що кількість постраждалих зросла до дев’яти осіб.

Нічна атака стала частиною масштабного обстрілу українських міст. Повітряна тривога була оголошена в Києві, Харкові та Запоріжжі через загрозу ударів безпілотниками та балістичними ракетами. У столиці, на сході та півдні країни пролунали вибухи. Окрім Запоріжжя, вночі 26 лютого безпілотник росіян пошкодив п’ятиповерхівку у Кривому Розі, де одна людина отримала поранення.

Федоров підкреслив, що російські сили продовжують атакувати об’єкти критичної інфраструктури, що створює додаткову загрозу для мирного населення та нормального функціонування міста. Оновлення інформації та оцінка руйнувань тривають, рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків атак та евакуацією постраждалих.                       

Як вже писали "Коментарі", речник російського диктатора Дмитро Пєсков висловився щодо ймовірності проведення тристоронньої зустрічі за участю України, США та РФ. У Москві наполягають: подібний саміт може відбутися виключно з метою "фіналізації домовленостей", а не для попередніх дискусій чи обговорення позицій.



