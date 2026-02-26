logo

Союзники предадут Украину из-за великой прихоти Путина: на Западе поразили деталями
Союзники предадут Украину из-за великой прихоти Путина: на Западе поразили деталями

Европейские правительства фактически разрешили Путину блокировать планы коалиции, настаивая на своем месте за переговорным столом

26 февраля 2026, 09:25
Автор:
Клименко Елена

Планы по введению миротворческих сил в Украину в значительной степени зависят от одобрения российского диктатора Владимира Путина, пишет британское издание The Telegraph. По данным европейских источников, знакомых с ходом переговоров, главным камнем преткновения остаются послевоенные гарантии безопасности для стран-участниц.

Союзники предадут Украину из-за великой прихоти Путина: на Западе поразили деталями

"Все больше членов так называемой "Коалиции желающих" частно признавали, что их участие в миссии зависело от разрешения российского президента. Источники в дипломатическом и оборонном секторах предупредили, что это означает, что англо-французский план по соблюдению любого прекращения огня может быть сорван по прихоти", сообщает Кремль.

В частности, один высокопоставленный дипломат отметил, что представители Франция и Великобритания сообщили о намерении направлять свои войска только по согласованию с Россией. Без одобрения Кремля европейские силы могут считаться законной военной целью, что вызывает серьезные опасения среди членов коалиции.

"Если Россия скажет, что мы с этим не согласны и считаем эти войска целью, тогда вам нужно направить силы другого рода. Таким образом, согласие России с этим имеет огромное влияние", — пояснил собеседник издания.

Другой дипломат добавил, что фактически европейские правительства предоставили Путину право вето на реализацию коалиционных планов, одновременно требуя места за переговорным столом. Это создает сложную ситуацию для формирования миротворческой миссии, поскольку любая инициатива во многом зависит от воли Кремля, а не исключительно от решений союзников.

Как уже писали "Комментарии", оккупационные войска России совершили ночную атаку на Запорожье в ночь на 26 февраля, в результате чего пострадали жилые и коммерческие объекты города. По информации начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, под обстрел попал частный дом, многоэтажка и два торговых центра. Федоров уточнил, что последствия в других районах, где были зафиксированы взрывы, уточняются.



