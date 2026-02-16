Союзники жорстко підставили Україну: Зеленський озвучив Заходу різку претензію

В інтерв'ю виданню Politico президент України Володимир Зеленський поділився думками про необхідність чітких і ефективних гарантій безпеки для України, наголосивши, що попередні міжнародні угоди не змогли захистити країну від агресії Росії.

Зеленський нагадав, що Україна колись прийняла рішення відмовитися від ядерної зброї та значної частини авіаційного потенціалу, покладаючись на міжнародні гарантії. За його словами, ці обіцянки мали б захищати державний суверенітет України, але, коли Росія розпочала агресію, вони не спрацювали. Україна залишилася без захисту, хоча сподівалася саме на нього.

"Ми віддали ядерну зброю, іншу зброю, багато літаків, десятки літаків… і отримали гарантії безпеки, що наш суверенітет буде нашим. Врешті-решт, у нас немає ні тієї зброї, ні гарантій безпеки, бо прийшла Росія, і ніхто не врятував нашу незалежність", — пояснив президент.

Цей досвід, за його словами, викликав глибоку недовіру українського суспільства до будь-яких міжнародних декларацій, що стосуються безпеки. Зеленський наголосив, що нові гарантії безпеки мають бути підписані до того, як будуть укладені будь-які мирні угоди, оскільки це питання є ключовим для забезпечення стабільності та національної безпеки.

Президент також зауважив, що на цей момент США пропонують іншу послідовність дій. За його словами, американська сторона пропонує спочатку вирішити питання територій, а лише потім переходити до обговорення гарантій безпеки для України.

"Наші американські друзі підготували гарантії безпеки, але сказали: "Дивіться, спочатку обміняйте території, чи щось таке, а потім гарантії безпеки". Ось чому я думаю — спочатку гарантії безпеки. По-друге, це не означає, що ми віддамо свої території, бо це різні питання", — підкреслив Зеленський.

