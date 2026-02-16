Союзники жестко подставили Украину: Зеленский озвучил Западу резкую претензию

В интервью изданию Politico президент Украины Владимир Зеленский поделился мнениями о необходимости четких и эффективных гарантий безопасности для Украины, отметив, что предыдущие международные соглашения не смогли оградить страну от агрессии России.

Фото: из открытых источников

Зеленский напомнил, что Украина когда-то приняла решение отказаться от ядерного оружия и значительной части авиационного потенциала, полагаясь на международные гарантии. По его словам, эти обещания должны защищать государственный суверенитет Украины, но, когда Россия начала агрессию, они не сработали. Украина осталась без защиты, хотя надеялась именно на него.

"Мы отдали ядерное оружие, другое оружие, много самолетов, десятки самолетов… и получили гарантии безопасности, что наш суверенитет будет нашим. В конце концов, у нас нет ни того оружия, ни гарантий безопасности, потому что пришла Россия, и никто не спас нашу независимость", — пояснил президент.

Этот опыт, по его словам, вызвал глубокое недоверие украинского общества к любым международным декларациям, касающимся безопасности. Зеленский подчеркнул, что новые гарантии безопасности должны быть подписаны до того, как будут заключены любые мирные соглашения, поскольку этот вопрос является ключевым для обеспечения стабильности и национальной безопасности.

Президент также отметил, что на данный момент США предлагают другую последовательность действий. По его словам, американская сторона предлагает сначала решить вопрос территорий, а затем переходить к обсуждению гарантий безопасности для Украины.

"Наши американские друзья подготовили гарантии безопасности, но сказали: "Смотрите, сначала обменяйте территории или что-то такое, а потом гарантии безопасности". Вот почему я думаю — сначала гарантии безопасности. Во-вторых, это не значит, что мы отдадим свои территории, потому что это разные вопросы", — подчеркнул Зеленский.

