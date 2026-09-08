Союзники Зеленського всі переграли: що сталося під час переговорів із посланцями Трампа

Європейські країни знову активно підключилися до дипломатичних зусиль навколо війни в Україні. На переговорах Володимира Зеленського з американськими представниками Стівом Уіткоффом та Джаредом Кушнером у Києві були присутні радники Франції, Німеччини та Великобританії, пише Le Monde.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Зустріч відбулася після більш ніж тригодинних переговорів Віткоффа та Кушнера з Володимиром Путіним у Москві. Американські представники провели у Києві кілька годин, проте про якийсь дипломатичний прорив оголошено не було.

У переговорах взяли участь дипломатичний радник Еммануеля Макрона Еммануель Бонн, німецький представник Гюнтер Зауттер та британський радник із національної безпеки Джонатан Пауелл. Їхня присутність стала важливим сигналом після попередніх раундів, коли європейські держави були менш помітні в американсько-російському дипломатичному треку.

Київ наполягає, що рішення про майбутню безпеку Європи не можуть ухвалюватися без участі європейських країн. Вашингтон, у свою чергу, продовжує шукати формулу, яка б дозволила наблизити припинення війни.

Окрему увагу під час зустрічі приділили майбутній зимі. Україна очікує на нові російські атаки з енергетики та міст і розраховує отримати додаткову підтримку від партнерів. Серед пріоритетів – ракети-перехоплювачі для систем Patriot, захист енергетичної інфраструктури та ширша програма зимової допомоги.

Зеленський також наголосив на значенні довгострокових гарантій безпеки. За його словами, одним із головних елементів такої системи має залишатися сильна українська армія.

Однак саме територія залишається головним каменем спотикання. Москва продовжує претендувати на всю Донецьку область, включно з районами, які російські війська ніколи повністю не контролювали. Київ не готовий погоджуватись на передачу цих територій Росії.

Кушнер заявив, що робота над потенційною угодою триває, але попередив: остаточний результат не гарантований доти, доки домовленість не укладена. Таким чином, дипломатичний процес відновився, однак його головна проблема – умови можливого світу – залишається невирішеною.

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