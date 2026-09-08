Путин заявил о захвате нового города: в США отреагировали

Российское заявление о захвате Святогорска Донецкой области оказалось под сомнением после публикации видео украинского командования непосредственно из города. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Бои за Святогорск. Фото: из открытых источников

7 сентября командир 3-го армейского корпуса ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий опубликовал запись, на которой спокойно общается в Святогорске. По его словам, украинские силы полностью контролируют населенный пункт, причем рассматривают его как фактически тыловую территорию.

Таким образом, видео прямо противоречит заявлению Владимира Путина от 1 сентября, когда российский президент утверждал, что войска РФ якобы захватили Святогорск.

ISW отмечает, что ранее не обнаруживал подтверждений близкого присутствия российских сил у города. Более того, в конце весны — начале лета ближайшие позиции российских войск находились примерно в 13 километрах от Святогорска. По данным института, нынешняя линия фронта может проходить еще дальше от населенного пункта на фоне украинских контрнаступательных действий.

Примечательно, что российские источники пытались подтвердить версию Кремля. 5 сентября один из них опубликовал архивные и, предположительно, отредактированные кадры, которые должны были продемонстрировать российский контроль над Святогорском. Однако в тот же день другой российский военный блогер заявил, что войска РФ не удерживают позиции даже в непосредственной близости от города.

7 сентября прокремлевский блогер уже прямо признал: видео Билецкого стало наглядным доказательством украинского контроля над Святогорском.

По его оценке, подобная практика создает для российской армии серьезные риски. Если командованию докладывают о захвате территории, которой фактически не контролируют, подразделения могут планировать операции на основе ложной картины фронта.

ISW подчеркивает: история со Святогорском демонстрирует, как российская пропаганда искажает не только информационную картину, но и способна создавать реальные проблемы для собственных войск.

Читайте также на портале "Комментарии" — даже падение Донбасса не остановит войну: в США раскрыли другие цели Путина.



