Путін заявив про захоплення нового міста: у США відреагували

Російська заява про захоплення Святогірська Донецької області під сумнівом після публікації відео українського командування безпосередньо з міста. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Бої за Святогірськ. Фото: із відкритих джерел

7 вересня командир 3-го армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький опублікував запис, на якому спокійно спілкується у Святогірську. За його словами, українські сили повністю контролюють населений пункт, причому розглядають його фактично тилову територію.

Таким чином відео прямо суперечить заяві Володимира Путіна від 1 вересня, коли російський президент стверджував, що війська РФ нібито захопили Святогірськ.

ISW зазначає, що раніше не виявляв підтверджень близької присутності російських сил біля міста. Більше того, наприкінці весни — на початку літа найближчі позиції російських військ знаходилися приблизно за 13 кілометрів від Святогірська. За даними інституту, нинішня лінія фронту може проходити ще далі від населеного пункту на тлі українських контрнаступних дій.

Цікаво, що російські джерела намагалися підтвердити версію Кремля. 5 вересня один із них опублікував архівні та, ймовірно, відредаговані кадри, які мали продемонструвати російський контроль над Святогірськом. Однак того ж дня інший російський військовий блогер заявив, що війська РФ не утримують позиції навіть у безпосередній близькості від міста.

7 вересня прокремлівський блогер вже прямо визнав: відео Білецького стало наочним доказом українського контролю над Святогірськом.

За його оцінкою, така практика створює для російської армії серйозні ризики. Якщо командуванню повідомляють про захоплення території, якої практично не контролюють, підрозділи можуть планувати операції з урахуванням хибної картини фронту.

ISW наголошує: історія зі Святогірськом демонструє, як російська пропаганда спотворює не лише інформаційну картину, а й здатна створювати реальні проблеми для власних військ.

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