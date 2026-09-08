Союзники Зеленского все переиграли: что произошло во время переговоров с посланниками Трампа

Европейские страны вновь активно подключились к дипломатическим усилиям вокруг войны в Украине. На переговорах Владимира Зеленского с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Киеве присутствовали советники Франции, Германии и Великобритании, пишет Le Monde.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Встреча состоялась после более чем трехчасовых переговоров Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Путиным в Москве. Американские представители провели в Киеве несколько часов, однако о каком-либо дипломатическом прорыве объявлено не было.

В переговорах участвовали дипломатический советник Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн, немецкий представитель Гюнтер Зауттер и британский советник по национальной безопасности Джонатан Пауэлл. Их присутствие стало важным сигналом после предыдущих раундов, когда европейские государства были менее заметны в американско-российском дипломатическом треке.

Киев настаивает, что решения о будущей безопасности Европы не могут приниматься без участия европейских стран. Вашингтон, в свою очередь, продолжает искать формулу, которая позволила бы приблизить прекращение войны.

Отдельное внимание во время встречи уделили предстоящей зиме. Украина ожидает новых российских атак по энергетике и городам и рассчитывает получить дополнительную поддержку от партнеров. Среди приоритетов – ракеты-перехватчики для систем Patriot, защита энергетической инфраструктуры и более широкая программа зимней помощи.

Зеленский также подчеркнул значение долгосрочных гарантий безопасности. По его словам, одним из главных элементов такой системы должна оставаться сильная украинская армия.

Однако именно территория остается главным камнем преткновения. Москва продолжает претендовать на всю Донецкую область, включая районы, которые российские войска никогда полностью не контролировали. Киев не готов соглашаться на передачу этих территорий России.

Кушнер заявил, что работа над потенциальным соглашением продолжается, но предупредил: окончательный результат не гарантирован до тех пор, пока договоренность не заключена. Таким образом, дипломатический процесс возобновился, однако его главная проблема – условия возможного мира – по-прежнему остается нерешенной.

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