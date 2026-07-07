Союзники відвернуться від України після страшного удару Путіна: озвучено приголомшливий сценарій

Останні масовані повітряні атаки Росії на українські міста навряд чи стануть чинником, який кардинально пришвидшить рішення західних союзників щодо передачі Україні нових систем протиповітряної оборони. Водночас ескалація ударів може змусити НАТО серйозніше оцінити рівень загрози. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Експерт визнав, що хотів би бачити більш оперативну реакцію партнерів, однак попередній досвід не дає підстав для надмірного оптимізму.

"Будемо сподіватися, що це прискорить процеси, але навряд чи. Таких натуралістичних кадрів було дуже багато. Російських злочинів, убивств українських родин і свідчень звірств, які чинять російські окупанти, вже накопичилося чимало. Але, якщо говорити відверто, це не надто прискорило бюрократичні процеси в Європі", – зазначив Коваленко.

За його словами, міжнародна спільнота вже неодноразово ставала свідком наслідків російської агресії, однак навіть численні докази воєнних злочинів не завжди спричиняли швидке ухвалення рішень щодо посилення української обороноздатності.

Попри це, аналітик сподівається, що останні атаки Кремля все ж змусять Північноатлантичний альянс діяти рішучіше. На його переконання, нинішня ситуація виходить далеко за межі українського питання і стає викликом для всієї європейської системи безпеки.

"Я все-таки сподіваюся, що ці удари стануть викликом для Північноатлантичного альянсу і змусять його пришвидшити ухвалення потрібних рішень. Бо це справді серйозний виклик. Але якихось особливо оптимістичних прогнозів із цього приводу я давати не буду", – наголосив експерт.

Також Коваленко прокоментував майбутню зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. На його думку, глава Білого дому нині зацікавлений у гучному зовнішньополітичному успіху після невдалого розвитку операції Epic Fury проти Ірану.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна має всі технічні можливості для створення власних балістичних ракет, однак за роки повномасштабної війни це питання так і не було реалізоване на необхідному рівні. Саме наявність такого озброєння могла б стати важливим фактором стримування Росії та змусити Кремль переглянути свою агресивну політику. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.