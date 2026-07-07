Союзники отвернутся от Украины после страшного удара Путина: озвучен впечатлляющий сценарий

Последние массированные воздушные атаки России на украинские города вряд ли станут фактором, который кардинально ускорит решение западных союзников о передаче Украине новых систем противовоздушной обороны. В то же время эскалация ударов может заставить НАТО более серьезно оценить уровень угрозы. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Эксперт признал, что хотел бы видеть более оперативную реакцию партнеров, однако предыдущий опыт не дает оснований для чрезмерного оптимизма.

"Будем надеяться, что это ускорит процессы, но вряд ли. Таких натуралистических кадров было очень много. Российских преступлений, убийств украинских семей и свидетельств зверств, совершаемых российскими кафирами, уже накопилось немало. Но, если говорить откровенно, это не слишком ускорило бюрократические процессы в Европе", — отметил Коваленко.

По его словам, международное сообщество уже неоднократно становилось свидетелем последствий российской агрессии, однако даже многочисленные доказательства военных преступлений не всегда влекли за собой быстрое принятие решений по усилению украинской обороноспособности.

Тем не менее, аналитик надеется, что последние атаки Кремля все же заставят Североатлантический альянс действовать более решительно. По его убеждению, нынешняя ситуация выходит за рамки украинского вопроса и становится вызовом для всей европейской системы безопасности.

"Я все-таки надеюсь, что эти удары станут вызовом для Североатлантического альянса и заставят его ускорить принятие нужных решений. Потому что это действительно серьезный вызов. Но каких-либо особо оптимистичных прогнозов по этому поводу я давать не буду", – подчеркнул эксперт.

Также Коваленко прокомментировал предстоящую встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, глава Белого дома заинтересован в громком внешнеполитическом успехе после неудачного развития операции Epic Fury против Ирана.

Портал "Комментарии" уже писал , что у Украины есть все технические возможности для создания собственных баллистических ракет, однако за годы полномасштабной войны этот вопрос так и не был реализован на необходимом уровне. Именно наличие такого вооружения могло бы стать важным сдерживающим фактором России и заставить Кремль пересмотреть свою агрессивную политику. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.