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"Москва поводилася б інакше": Зеленського жорстко розгромили через головний прорахунок у війні

Світан наголосив, що Україна має давні традиції у ракетобудуванні, тому розробка власної балістичної зброї є цілком реальною

7 липня 2026, 12:00
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Клименко Елена

Україна має всі технічні можливості для створення власних балістичних ракет, однак за роки повномасштабної війни це питання так і не було реалізоване на необхідному рівні. Саме наявність такого озброєння могла б стати важливим фактором стримування Росії та змусити Кремль переглянути свою агресивну політику. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

"Москва поводилася б інакше": Зеленського жорстко розгромили через головний прорахунок у війні

Фото: з відкритих джерел

За його словами, останні події на Близькому Сході показали, що навіть найпотужніші системи протиповітряної оборони не здатні забезпечити стовідсотковий захист від балістичних ракет.

"Навіть розрекламована ізраїльська система ППО пропустила близько 20% іранських балістичних ракет. Це ще раз доводить, що абсолютного захисту не існує", – зазначив Світан. 

На його переконання, Україні необхідно не лише зміцнювати протиповітряну оборону, а й розвивати власні ударні можливості. Експерт наголосив, що для ефективного стримування Росії потрібні ракети дальністю приблизно 500–700 кілометрів, які могли б уражати військові цілі на території країни-агресора.

"Балістика на Москву – це саме те, що могло б стати серйозним фактором стримування. Нам потрібна бойова ракета з радіусом дії приблизно 500–700 кілометрів", – сказав він. 

Світан нагадав, що Україна історично була державою з потужною ракетною школою, тому створення такого озброєння не є нездійсненним завданням.

"Ми – ракетна країна. Кілька років тому виготовили "Грім-2" із дальністю до 500 кілометрів і передали його Саудівській Аравії. Отже, ми це можемо робити", – підкреслив експерт. 

Водночас він критично оцінив те, що за роки війни Україна не отримала власної серійної балістичної ракети.

"За сім років не було створено жодної ракети, яку можна було б застосувати для стримування Москви. Якби така зброя була, російське керівництво поводилося б значно обережніше", – заявив Світан. 

Також військовий експерт звернув увагу, що Київ не повинен покладатися виключно на допомогу партнерів у питаннях ППО.

"Не можна лише чекати, що союзники передадуть нам нові комплекси Patriot чи інші системи. Україні потрібно паралельно розвивати власне ракетне виробництво, адже саме воно може стати одним із ключових елементів стримування агресора", – резюмував він. 

На думку Світана, поєднання сучасної протиповітряної оборони із власним балістичним потенціалом здатне суттєво змінити баланс сил і підвищити рівень безпеки України.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська можуть найближчим часом знову завдати повітряних ударів по території України, однак повторення масштабних атак, подібних до тих, що відбулися 2 та 6 липня, наразі виглядає малоймовірним. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі Главреду.



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