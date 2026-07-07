"Москва вела бы иначе": Зеленского жестоко разгромили из-за главного просчета в войне

У Украины есть все технические возможности для создания собственных баллистических ракет, однако за годы полномасштабной войны этот вопрос так и не был реализован на необходимом уровне. Именно наличие такого вооружения могло бы стать важным сдерживающим фактором России и заставить Кремль пересмотреть свою агрессивную политику. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан .

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По его словам, последние события на Ближнем Востоке показали, что даже самые мощные системы противовоздушной обороны не способны обеспечить стопроцентную защиту от баллистических ракет.

"Даже разрекламированная израильская система ПВО пропустила около 20% иранских баллистических ракет. Это еще раз доказывает, что абсолютной защиты нет", – отметил Свитан.

По его мнению, Украине необходимо не только укреплять противовоздушную оборону, но и развивать собственные ударные возможности. Эксперт подчеркнул, что для эффективного сдерживания России нужны ракеты дальностью примерно 500-700 километров, которые могли бы поражать военные цели на территории страны-агрессора.

"Балистика на Москву – это именно то, что могло бы стать серьезным сдерживающим фактором. Нам нужна боевая ракета с радиусом действия примерно 500–700 километров", – сказал он.

Свитан напомнил, что Украина исторически являлась государством с мощной ракетной школой, поэтому создание такого вооружения не является невыполнимой задачей.

"Мы – ракетная страна. Несколько лет назад изготовили "Гром-2" с дальностью до 500 километров и передали его Саудовской Аравии. Следовательно, мы это можем делать", – подчеркнул эксперт.

В то же время, он критически оценил то, что за годы войны Украина не получила собственной серийной баллистической ракеты.

"За семь лет не была создана ни одна ракета, которую можно было бы применить для сдерживания Москвы. Если бы такое оружие было, российское руководство вело бы гораздо осторожнее", – заявил Свитан.

Также военный эксперт обратил внимание, что Киев не должен полагаться исключительно на помощь партнеров по ПВО.

"Нельзя ожидать, что союзники передадут нам новые комплексы Patriot или другие системы. Украине нужно параллельно развивать собственное ракетное производство, ведь именно оно может стать одним из ключевых элементов сдерживания агрессора", – резюмировал он.

По мнению Свитана, сочетание современной противовоздушной обороны с собственным баллистическим потенциалом способно существенно изменить баланс сил и повысить уровень безопасности Украины.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские войска могут в ближайшее время снова нанести воздушные удары по территории Украины, однако повторение масштабных атак, подобных произошедшим 2 и 6 июля, пока выглядит маловероятным. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии Главреду.