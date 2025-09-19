Союзники придумали альтернативу вступу України в НАТО: про що йдеться

Оскільки перспективи вступу України до НАТО залишаються мінімальними, західні партнери країни обрали іншу стратегію підтримки у протистоянні російській агресії: вкладати мільярди у розвиток української оборонної промисловості, щоб вона могла ефективніше захищати державу. Про це повідомляє The Washington Post.

Вступ України до НАТО (фото з відкритих джерел)

Якщо така стратегія виявиться успішною, оборонний сектор України зможе не лише забезпечувати власні потреби, а й допомагати оснащувати армії США та Європи сучасними дронами й іншими зразками техніки, створеними у ході війни з Росією. Серед останніх розробок українського арсеналу – квадрокоптер-дрон, здатний обходити російські системи радіоелектронної боротьби, пролітати понад 20 км і скидати до шести кілограмів керованих вибухових речовин на танки та інші важливі цілі.

"Українці є світовими лідерами в галузі технологій безпілотників", – заявив минулого тижня під час конференції у Києві спеціальний представник адміністрації Трампа в Україні Кіт Келлог. – "Ми зараз співпрацюємо з українцями, щоб налагодити обмін технологіями безпілотників, і я вважаю це надзвичайно важливим".

The Washington Post зазначає, що європейські країни стали серйозніше оцінювати небезпеку з боку Росії після того, як адміністрація Трампа почала давати сигнали, що члени НАТО не повинні надто залежати від США у сфері безпеки. Минулого тижня тривога в Європі посилилася ще більше після інциденту, коли російські дрони, запущені з території Білорусі, були збиті в небі Польщі.

