Недилько Ксения
Російські війська окупували минулої доби населені пункти Муравка у Донецькій області та Новоіванівка у Запорізькій області. Про це повідомили у Міноборони РФ.
Росія заявляє про просування у двох областях: пишуть про великі втрати ЗСУ
Також у ворожому відомстві наголошують, що ЗСУ понесли значні втрати під час бойових дій за минулий тиждень.
Всього за тиждень Росія окупувала чотири населені пункти в Україні, заявляють в МО РФ. Під контроль Росії перейшли також Новомиколаївка Дніпропетровської області та Ольгівське у Запорізькій області.
Військовослужбовець Сил оборони з позивним "Мучной" підтвердив інформацію по Запорізькій області.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що зниження активності російського наступу та зниження темпів захоплення наших територій не повинно вводити в оману, вважає український військовий кореспондент Богдан Мирошников.
За його словами казки про те, що "рф за літо гарно стерла свій людський ресурс" абсолютно неправдиві. "Ні, шановні. Не стерла. А навпаки, наростила. Оці контракти з шаленими виплатами працюють та дозволяють ворогу комплектувати нові зʼєднання військ розміром з дивізію. Окупант все ще проводить стратегічне перегрупування, щоб сконцентруватися на Донбасі та Запоріжжі. На Харківщині теж", – зазначає Мирошников.