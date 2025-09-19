Російські війська окупували минулої доби населені пункти Муравка у Донецькій області та Новоіванівка у Запорізькій області. Про це повідомили у Міноборони РФ.

Росія заявляє про просування у двох областях: пишуть про великі втрати ЗСУ

Також у ворожому відомстві наголошують, що ЗСУ понесли значні втрати під час бойових дій за минулий тиждень.

Всього за тиждень Росія окупувала чотири населені пункти в Україні, заявляють в МО РФ. Під контроль Росії перейшли також Новомиколаївка Дніпропетровської області та Ольгівське у Запорізькій області.

Військовослужбовець Сил оборони з позивним "Мучной" підтвердив інформацію по Запорізькій області.

"Новоіванівка переходить під контроль противника, саме село! Промка, яка південно-західніше, це теж адмін межа цього н.п – вона ще за нами!", – наголошує військовий.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що зниження активності російського наступу та зниження темпів захоплення наших територій не повинно вводити в оману, вважає український військовий кореспондент Богдан Мирошников.

За його словами казки про те, що "рф за літо гарно стерла свій людський ресурс" абсолютно неправдиві. "Ні, шановні. Не стерла. А навпаки, наростила. Оці контракти з шаленими виплатами працюють та дозволяють ворогу комплектувати нові зʼєднання військ розміром з дивізію. Окупант все ще проводить стратегічне перегрупування, щоб сконцентруватися на Донбасі та Запоріжжі. На Харківщині теж", – зазначає Мирошников.