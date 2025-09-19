logo

Россия заявляет о продвижении в двух областях: пишут о больших потерях ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия заявляет о продвижении в двух областях: пишут о больших потерях ВСУ

В России отмечают, что ВСУ понесли значительные потери на фронте

19 сентября 2025, 15:17
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российские войска оккупировали за прошедшие сутки населенные пункты Муравка в Донецкой области и Новоивановка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также во вражеском ведомстве отмечают, что ВСУ понесли значительные потери во время боевых действий за прошлую неделю.

Всего за неделю Россия оккупировала четыре населенных пункта в Украине, заявляют в МО РФ. Под контроль России перешли также Новониколаевка Днепропетровской области и Ольговское в Запорожской области.

Военнослужащий Сил обороны с позывным "Мучной" подтвердил информацию по Запорожской области.

"Новоивановка переходит под контроль противника, именно село! Промка, которая юго-западнее, это тоже админ предел этого н.п – она еще за нами!", – отмечает военный.

Россия заявляет о продвижении в двух областях: пишут о больших потерях ВСУ - фото 2

                                                                                                                                                                                 

Напомним, портал "Комментарии" писал , что снижение активности российского наступления и снижение темпов захвата наших территорий не должно вводить в заблуждение, считает украинский военный корреспондент Богдан Мирошников.

По его словам сказки о том, что "рф за лето хорошо стерла свой человеческий ресурс" совершенно ложны. "Нет, уважаемые. Не стерла. А наоборот, нарастила. Эти контракты с бешеными выплатами работают и позволяют врагу комплектовать новые соединения войск размером с дивизию. Оккупант все еще проводит стратегическую перегруппировку, чтобы сконцентрироваться на Донбассе и Запорожье. На Харьковщине тоже", – отмечает Мирошников.



