Союзники придумали альтернативу вступлению Украины в НАТО: о чем идет речь

Поскольку перспективы вступления Украины в НАТО остаются минимальными, западные партнеры избрали другую стратегию поддержки в противостоянии российской агрессии: вкладывать миллиарды в развитие украинской оборонной промышленности, чтобы она могла эффективнее защищать государство. Об этом сообщает The Washington Post.

Вступление Украины в НАТО (фото из открытых источников)

Если такая стратегия окажется успешной, оборонный сектор Украины сможет не только обеспечивать свои потребности, но и помогать оснащать армии США и Европы современными дронами и другими образцами техники, созданными в ходе войны с Россией. Среди последних разработок украинского арсенала – квадрокоптер-дрон, способный обходить российские системы радиоэлектронной борьбы, пролетать более 20 км и сбрасывать до шести килограммов управляемых взрывчатых веществ на танки и другие важные цели.

"Украинцы являются мировыми лидерами в области технологий беспилотников", — заявил на прошлой неделе во время конференции в Киеве специальный представитель администрации Трампа в Украине Кит Келлог. – "Мы сейчас сотрудничаем с украинцами, чтобы наладить обмен технологиями беспилотников, и я считаю это очень важным".

The Washington Post отмечает, что европейские страны стали более серьезно оценивать опасность со стороны России после того, как администрация Трампа начала давать сигналы, что члены НАТО не должны слишком зависеть от США в сфере безопасности. На прошлой неделе тревога в Европе усилилась еще больше после инцидента, когда российские дроны, запущенные с территории Белоруссии, были сбиты в небе Польши.

