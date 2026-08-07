logo_ukra

BTC/USD

65242

ETH/USD

1931.04

USD/UAH

44.76

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Союзники підвели Україну: тепер залишився лише один сценарій у війні
commentss НОВИНИ Всі новини

Союзники підвели Україну: тепер залишився лише один сценарій у війні

Дефіцит ракет для Patriot може змінити хід бойових дій і дати Кремлю шанс нав'язати власні умови, вважає оглядач

7 серпня 2026, 13:13
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Захід ризикує вдруге припуститися стратегічної помилки у підтримці України, що може кардинально змінити ситуацію на фронті на користь Росії. Таку оцінку висловив оглядач Bloomberg Марк Чемпіон, який вважає, що саме зараз Кремль отримує нові можливості для ескалації війни через ослаблення української протиповітряної оборони.

Союзники підвели Україну: тепер залишився лише один сценарій у війні

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Автор зазначає, що ще кілька тижнів тому позиції України виглядали значно сильнішими. Темпи російського наступу сповільнилися, втрати окупаційної армії зростали, а українські Сили оборони дедалі успішніше завдавали ударів по військових об'єктах РФ далеко в тилу. На цьому тлі, на думку експертів, відкривалося "вікно можливостей" для дипломатичних переговорів.

Втім, ситуація змінилася після того, як Україна фактично вичерпала запаси ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot – єдиної системи, здатної ефективно збивати російські балістичні ракети. Як стверджує Чемпіон, Москва вже використовує цю перевагу, нарощуючи удари по українських містах, портах та енергетичній інфраструктурі.

На думку оглядача, нині існують три базові сценарії розвитку подій. Перший – союзники оперативно знаходять нові ракети Patriot і допомагають Україні завдати ударів по російських підприємствах та пускових установках. Однак цей варіант він вважає малоймовірним.

Другий сценарій передбачає згоду Києва на вимоги Кремля щодо територіальних поступок, але автор називає його практично нереальним, наголошуючи, що жоден український керівник не погодиться віддати стратегічно важливий Донбас.

Найімовірнішим, за оцінкою Bloomberg, залишається третій варіант – затяжна війна, яка триватиме щонайменше до 2027 року. Такий розвиток подій означатиме нову складну зиму, подальші руйнування енергетики, значні економічні втрати та ризик нових хвиль міграції.

Також видання "Коментарі" повідомляло – українці змінили думку: нове опитування показало ставлення до передачі Донбасу Росії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2026-08-07/kiev-s-western-allies-are-about-to-fail-ukraine-again
Теги:

Новини

Всі новини