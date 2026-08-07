Союзники підвели Україну: тепер залишився лише один сценарій у війні

Захід ризикує вдруге припуститися стратегічної помилки у підтримці України, що може кардинально змінити ситуацію на фронті на користь Росії. Таку оцінку висловив оглядач Bloomberg Марк Чемпіон, який вважає, що саме зараз Кремль отримує нові можливості для ескалації війни через ослаблення української протиповітряної оборони.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Автор зазначає, що ще кілька тижнів тому позиції України виглядали значно сильнішими. Темпи російського наступу сповільнилися, втрати окупаційної армії зростали, а українські Сили оборони дедалі успішніше завдавали ударів по військових об'єктах РФ далеко в тилу. На цьому тлі, на думку експертів, відкривалося "вікно можливостей" для дипломатичних переговорів.

Втім, ситуація змінилася після того, як Україна фактично вичерпала запаси ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot – єдиної системи, здатної ефективно збивати російські балістичні ракети. Як стверджує Чемпіон, Москва вже використовує цю перевагу, нарощуючи удари по українських містах, портах та енергетичній інфраструктурі.

На думку оглядача, нині існують три базові сценарії розвитку подій. Перший – союзники оперативно знаходять нові ракети Patriot і допомагають Україні завдати ударів по російських підприємствах та пускових установках. Однак цей варіант він вважає малоймовірним.

Другий сценарій передбачає згоду Києва на вимоги Кремля щодо територіальних поступок, але автор називає його практично нереальним, наголошуючи, що жоден український керівник не погодиться віддати стратегічно важливий Донбас.

Найімовірнішим, за оцінкою Bloomberg, залишається третій варіант – затяжна війна, яка триватиме щонайменше до 2027 року. Такий розвиток подій означатиме нову складну зиму, подальші руйнування енергетики, значні економічні втрати та ризик нових хвиль міграції.

Також видання "Коментарі" повідомляло – українці змінили думку: нове опитування показало ставлення до передачі Донбасу Росії.