Союзники подставили Украину: теперь остался только один сценарий в войне

Запад рискует вторично допустить стратегическую ошибку в поддержке Украины, что может кардинально изменить ситуацию на фронте в пользу России. Такую оценку высказал обозреватель Bloomberg Марк Чемпион, считающий, что именно сейчас Кремль получает новые возможности для эскалации войны из-за ослабления украинской противовоздушной обороны.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Автор отмечает, что еще несколько недель назад позиции Украины выглядели значительно сильнее. Темпы российского наступления замедлились, потери оккупационной армии росли, а украинские Силы обороны все успешнее наносили удары по военным объектам РФ далеко в тылу. На этом фоне, по мнению экспертов, открывалось "окно возможностей" для дипломатических переговоров.

Однако ситуация изменилась после того, как Украина фактически исчерпала запасы ракет-перехватчиков для комплексов Patriot – единственной системы, способной эффективно сбивать российские баллистические ракеты. Как утверждает Чемпион, Москва уже использует это преимущество, наращивая удары по украинским городам, портам и энергетической инфраструктуре.

По мнению обозревателя, в настоящее время существуют три базовых сценария развития событий. Первый – союзники оперативно находят новые ракеты Patriot и помогают Украине нанести удары по российским предприятиям и пусковым установкам. Однако этот вариант он считает маловероятным.

Второй сценарий предполагает согласие Киева на требования Кремля относительно территориальных уступок, но автор называет его практически нереальным, отмечая, что ни один украинский руководитель не согласится отдать стратегически важный Донбасс.

Вероятнее всего, по оценке Bloomberg, остается третий вариант – затяжная война, которая продлится по меньшей мере до 2027 года. Такое развитие событий будет означать сложную зиму, дальнейшие разрушения энергетики, значительные экономические потери и риск новых волн миграции.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинцы изменили мнение: новый опрос показал отношение к передаче Донбасса России.