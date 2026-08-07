Українці змінили думку: нове опитування показало ставлення до передачі Донбасу Росії

Переважна більшість українців категорично не підтримує передачу всього Донбасу під контроль Росії навіть в обмін на міжнародні гарантії безпеки. Про це свідчать результати нового дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке демонструє посилення негативного ставлення до територіальних поступок.

Донбас. Фото: з відкритих джерел

Згідно з опитуванням, 60% респондентів назвали неприйнятною ідею відмови від Донбасу в рамках потенційної мирної угоди. Водночас 33% опитаних заявили, що могли б погодитися на такий компроміс, хоча для більшості з них це було б вимушеним і вкрай складним рішенням. Ще 7% не визначилися зі своєю позицією.

Соціологи звернули увагу, що за останні місяці підтримка подібного сценарію зменшилася. Якщо навесні можливість передачі Донбасу допускали 36% українців, то тепер таких стало 33%. Водночас частка категоричних противників територіальних поступок зросла з 57% до 60%.

Особливо показовими виявилися настрої жителів столиці. Попри регулярні масовані обстріли Києва балістичними ракетами та дронами, готовність киян погодитися на передачу Донбасу ще більше знизилася. Якщо раніше таку можливість допускали 34% мешканців столиці, то зараз – лише 26%.

Натомість частка тих, хто рішуче відкидає будь-які поступки Росії, у Києві зросла з 62% до 69%. Автори дослідження зазначають, що результати свідчать про збереження високого рівня несприйняття територіальних компромісів навіть в умовах тривалої війни та постійної загрози нових атак. Опитування також демонструє, що для більшості українців питання територіальної цілісності залишається принциповим незалежно від безпекових аргументів.

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