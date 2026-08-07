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Украинцы изменили мнение: новый опрос показал отношение к передаче Донбасса России

Даже после массированных атак большинство граждан не готовы уступать оккупированные территории ради гарантий безопасности

7 августа 2026, 12:26
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Кравцев Сергей

Подавляющее большинство украинцев категорически не поддерживают передачу всего Донбасса под контроль России даже в обмен на международные гарантии безопасности. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования Киевского международного института социологии (КМИС), демонстрирующего усиление негативного отношения к территориальным уступкам.

Украинцы изменили мнение: новый опрос показал отношение к передаче Донбасса России

Донбасс. Фото: из открытых источников

Согласно опросу, 60% респондентов назвали неприемлемой идею отказа от Донбасса в рамках потенциального мирного соглашения. В то же время 33% опрошенных заявили, что могли бы согласиться на такой компромисс, хотя для большинства из них это было вынужденным и крайне сложным решением. Еще 7% не определились со своей позицией.

Социологи обратили внимание, что за последние месяцы поддержка подобного сценария снизилась. Если весной возможность передачи Донбасса допускали 36% украинцев, теперь таких стало 33%. В то же время, доля категорических противников территориальных уступок возросла с 57% до 60%.

Особенно показательны оказались настроения жителей столицы. Несмотря на регулярные массированные обстрелы Киева баллистическими ракетами и дронами, готовность киевлян согласиться на передачу Донбасса еще больше снизилась. Если раньше такую возможность допускали 34% жителей столицы, то сейчас только 26%.

Доля тех, кто решительно отвергает любые уступки России, в Киеве выросла с 62% до 69%. Авторы исследования отмечают, что результаты свидетельствуют о сохранении высокого уровня невосприятия территориальных компромиссов даже в условиях продолжительной войны и постоянной угрозы новых атак. Опрос также демонстрирует, что для большинства украинцев вопрос территориальной целостности остается принципиальным независимо от аргументов безопасности.

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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1626&page=1
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