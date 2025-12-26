logo_ukra

Союзники Києва в шоці: який один винахід України викликав страшну паніку
commentss НОВИНИ Всі новини

Союзники Києва в шоці: який один винахід України викликав страшну паніку

Україна фактично отримала ту зброю, яку свого часу забрав Будапештський меморандум

26 грудня 2025, 11:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Наявність в України засобів ураження дальністю понад 2,5 тисячі кілометрів викликає певну стурбованість серед західних партнерів, водночас відкриваючи нові можливості для впливу на виробничі потужності Росії. Про це в ефірі телеканалу Еспресо розповів заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

Союзники Києва в шоці: який один винахід України викликав страшну паніку

Фото: з відкритих джерел

"Україні потрібно масштабувати виробничі спроможності для створення далекобійних дронів. Нещодавно в одному з європейських видань з’явилася стаття, де зазначалося, що Україна може обмежити виробничі можливості РФ у авіаційній сфері за рахунок ударів по окремих підприємствах у європейській частині Росії, що виготовляють критично важливі комплектуючі. Зокрема, у Рязані виробляють бортові РЛС", — зазначив Храпчинський. 

За його словами, зараз головним завданням є нарощування обсягів виробництва далекобійних засобів, покращення їх технічних характеристик і підготовка до того, що противник активно посилюватиме свою протидію.

"Також важливо застосовувати додаткові елементи, здатні відволікати ворога або перевантажувати його системи ППО. Саме подібним чином діє противник проти наших систем ППО, запускаючи численні дрони, що імітують проліт масштабної цілі", — додав Храпчинський.

В цілому перспективи розвитку таких засобів оцінюються позитивно, однак наявність озброєння, здатного діяти на відстань понад 2,5 тисячі кілометрів, певною мірою насторожує західних партнерів. Вони усвідомлюють, що Україна фактично отримала ту зброю, яку свого часу забрав Будапештський меморандум, підкреслив заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський представив драфт мирного плану, який, на думку міського голови Харкова та очільника Асоціації прифронтових міст і громад (АПМГ) Ігоря Терехова, є своєрідною формулою виходу з глухого кута.



